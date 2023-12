Milan Cross Challange, vincono Mohamed Ibra El Djaridi e Cerity Clare Ockenden

Sofia Piazza 3^ classificata nelle Ragazze, Mustafà Belghiti 8° negli Assoluti

MILANO – Organizzata da Top Training e da Giorgio Rondelli, sabato pomeriggio, si è svolto il Milan Cross Challenge by Eset, gara internazionale di corsa campestre dagli Esordienti 5 fino agli Assoluti. Dopo ver corso due edizioni all’ippodromo “La Maura”, questa volta si è gareggiato sul parco del Monte Stella. 354 atleti dagli Esordienti 5 fino agli Assoluti, nella gara Assoluta di 5km, ben 106 atleti e a vincere il tunisino Mahmed Ibra El Djaridi con 13’46”, molto bene l’azzurro Luca Alfieri (Atl Casone Noceto) secondo con 13’50” e al terzo posto lo spagnolo Said Mechaal con 13’54”, bene anche il lecchese Mustafà Belghiti (Asd Dinamo Sport) 5° classificato con 14’19”. Altri due atleti in gara, 51° Daniele Gilardoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 16’30” e al 100° Filippo Tenderini (Premana) con 19’37”

Al femminile, sempre sui 5km, a vincere l’inglese Verity Clare Ockenden con 16’02”, molto bene la milanese Laura Pellicoro (Bracco Atletica) seconda con 16’13” e la burundese Cavalline Nahiamana terza con 16’14”, bene la lecchese Michela Gritti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 26^ con 19’20”. Nelle gare giovanili molto bene Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni) terza classificata con 4’14” nelle Ragazze, a vincere Silvia Boga (Atl Cesana Maderno) con 4’08”. In gara anche Ginevra Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nelle Esordienti 10, che conclude al 7° posto con 3’48”.