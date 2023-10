Orocash Picco Lecco, inizio di campionato con una sfida ‘storica’

Domenica 8 ottobre la prima di campionato per la squadra lecchese contro Pallavolo CBL Costa Volpino

Le due squadre, storiche avversarie in serie B, di nuovo faccia a faccia al Bione. In campo scenderà una Picco Lecco “rinnovata”

LECCO – E’ in fermento Orocash Picco Lecco per la prima partita di campionato che sancirà l’inizio della nuova stagione 2023-2024 in serie A2. La sfidante Pallavolo CBL Costa Volpino, neopromossa al termine dello scorso campionato e guidata da Luciano Cominetti, che le lecchesi incontreranno in casa, al centro sportivo Bione, questa domenica 8 ottobre, alle ore 17.

Una squadra che Picco Lecco conosce molto bene, storica avversaria quando entrambe erano in serie B. Ma soprattutto tra le file di CBL, le ragazze di coach Gianfranco Milani ritroveranno Arianna Lancini, portacolori del team lecchese per lungo tempo, che ha deciso a fine anno scorso di cambiare strada e scegliere un nuovo percorso sportivo, lasciando la Picco.

Entrambe le formazioni si presentano al completo dopo gli allenamenti congiunti e i trofei che hanno contrassegnato le ultime due settimane. Picco, completamente rinnovata eccetto per la palleggiatrice Rebecca Rimoldi e il centrale Federica Piacentini, ha trovato un buon affiatamento cresciuto nel corso delle amichevoli. CBL ha diverse giocatrici all’esordio assoluto in serie A: Francesca Dell’Orto, Alessia Pacchiotti, Anna Green ,Nadia Rossi, Giada Agazzi oltre a Nikalina Bashnakova.

“Domenica ci aspetta la prima partita di campionato contro costa volpino, al Bione, in casa nostra. Sarà subito un’occasione per metterci alla prova. In queste settimane abbiamo lavorato tanto, e stiamo continuando tutt’ora, per trovare un nostro gioco e dargli più stabilità possibile. Sicuramente la buona prestazione di sabato al trofeo forte ci è servita per capire che stiamo viaggiando nella direzione giusta e che questa picco ha tanto potenziale. L’8 troveremo dall’altra parte della rete una squadra neopromossa, che però vanta un roster di tutto rispetto, ha giocatrici che hanno già affrontato questa categoria e sappiamo che una caratteristica di CBL, avendo incontrato la società anche in serie B1, è il grande carattere ed entusiasmo con cui affrontano le partite, per cui sarà importantissimo cercare di rimanere lucidi e concentrati sul nostro gioco. In settimana lavoreremo per cercare di prepararci al meglio per quanto riguarda gli aspetti tecnici e tattici. Ci sarà sicuramente tanta emozione, esordiremo tra le nostre mura e cercheremo di difenderle al meglio, speriamo di vedere gli spalti pieni perché avremo bisogno di tutto il sostegno possibile, a partire da domenica e per i prossimi mesi. Tra le fila avversarie troveremo anche Arianna, che oltre ad essere una mia grande amica è stata anche una giocatrice fondamentale per la Picco, soprattutto negli ultimi anni, con la quale abbiamo conquistato la serie A e condiviso molto. Sarà molto strano sono sincera, ma non vedo l’ora” ha aggiunto Rebecca Rimoldi, Picco Lecco.

“Le emozioni della prima di campionato si uniranno alle emozioni di tornare in un palazzetto che conosco molto bene. Non vedo l’ora di iniziare finalmente questa avventura con la mia squadra, dopo tanto lavoro in preparazione”, ha precisato Arianna Lancini, neo acquisto di CBL.