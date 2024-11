Pallavolo. La Picco Lecco perde contro Imola Volley

Il match in trasferta si è concluso con una sconfitta per 3-0

“Abbiamo dovuto affrontare diverse difficoltà dovute alle assenze”

IMOLA – La squadra di pallavolo Orocash Picco Lecco è stata sconfitta in trasferta per 3-0 contro Clai Imola Volley nell’ultima partita del girone di andata. Venerdì sera, le biancorosse hanno affrontato le dirette avversarie in classifica, ma sono scese in campo prive della banda Mangani, assente per infortunio. Le lecchesi hanno faticato ad entrare nel match e hanno subito il predominio delle padrone di casa, che hanno controllato il gioco dall’inizio alla fine.

La squadra di Imola ha concluso il girone di andata della Serie A2 al quinto posto, con una prestazione impeccabile. Ottima la prova della formazione allenata da coach Nello Caliendo, sempre in pieno controllo del match e capace di mantenere il vantaggio per tutta la durata della partita, senza mai abbassare l’intensità. Per le imolesi si tratta della quarta vittoria in campionato, la seconda tra le mura amiche, a conferma di una prima parte di stagione che sta superando di gran lunga le aspettative più ottimistiche.

Il vice allenatore lecchese, Federico Belloni, commenta così: “L’assenza di Linda ha certamente influito sulla nostra prestazione, ma non deve diventare un alibi per giustificare una partita che, in effetti, è stata negativa sotto ogni aspetto. Ci siamo trovati a dover far fronte a diverse difficoltà legate alle assenze, cercando di trovare un equilibrio in ricezione e sperimentando nuove soluzioni in attacco. Purtroppo, non siamo riusciti a trovare le risposte giuste”.

Infine, Federica Piacentini commenta: “Oggi non è entrato nulla, mentre loro sono state brave e ben organizzate. Abbiamo lottato, ma non siamo mai riuscite a recuperare. Per quanto riguarda il campionato, mi aspetto un girone di ritorno combattuto fino all’ultimo punto”.

CLAI IMOLA VOLLEY – OROCASH PICCO LECCO 3-0 (25-20 25-18 25-15)

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 10, Ravazzolo 9, Stival 12, Bulovic 11, Bacchilega 9, Rizzieri 1, Mastrilli (L), Visentin 1, Migliorini, Pinarello. Non entrate: Mescoli, Gambini, Messaggi, Arcangeli (L). All. Caliendo.

OROCASH PICCO LECCO: Amoruso 13, Piacentini 5, Moroni 3, Conti 9, Atamah 8, Sassolini 2, Napodano (L), Monaco 1, Monti 1, Severin, Mainetti, Casari. Non entrate: Mangani (L), Severin. All. Milano. ARBITRI: Russo, Stellato. NOTE – Durata set: 27′, 25′, 24′; Tot: 76′. MVP: Pomili.

Top scorers: Amoruso G. (13) Stival S. (12) Bulovic K. (11)

Top servers: Ravazzolo E. (3) Sassolini H. (2) Amoruso G. (2)

Top blockers: Piacentini F. (3) Stival S. (2) Ravazzolo E. (2)