Pallavolo. La Picco Lecco sconfitta 3-1 a Casalmaggiore

La squadra lecchese non riesce a conquistare punti in trasferta

Il coach: “Nonostante tutto, resto molto fiducioso nelle nostre potenzialità”

CASALMAGGIORE (CR) – La squadra di pallavolo Orocash Picco Lecco è stata sconfitta in trasferta contro Volleyball Casalmaggiore, con il risultato finale di 3-1. La squadra di Milano nulla può contro la formazione di casa, trascinata dall’ottima prestazione dell’opposto Montano.

Casalmaggiore parte forte, conducendo 11-7 grazie a un break favorevole delle padrone di casa. La squadra locale mantiene il vantaggio, con Picco Lecco che tenta una rimonta nel finale, arrivando fino al 24-22. Tuttavia, un videocheck favorevole a Casalmaggiore consente alle padrone di casa di chiudere il primo set con il punteggio di 25-22.

Il secondo set inizia con Picco Lecco più reattiva, equilibrando il punteggio sul 2-2. Le biancorosse, grazie a un gioco più preciso sui fondamentali, si portano avanti 8-11. Tuttavia, un break negativo le vede cedere il vantaggio (14-15), e si entra in una fase di gioco punto a punto. Casalmaggiore approfitta della situazione, sorpassando Picco sul 19-17 e mantenendo il controllo del set. Nonostante i tentativi di rimonta, è la squadra lecchese a chiudere il parziale 25-23, portando a casa il set.

Il terzo set inizia all’insegna dell’equilibrio (7-6), ma le padrone di casa prendono il sopravvento e si portano avanti 13-10. Picco Lecco alterna momenti di buona gestione a fasi di difficoltà. Le lecchesi riescono a fare un buon parziale, arrivando sul 16-19, ma Casalmaggiore reagisce prontamente, ristabilendo la parità sul 19-19. Nel finale, però, sono troppi gli errori commessi da Picco (23-22), e Casalmaggiore sfrutta l’opportunità per strappare il primo punto del match con un 25-23.

Picco parte bene, portandosi sul 1-4, ma Casalmaggiore riesce a ristabilire la parità. Un black-out totale per le lecchesi (16-11) mette in difficoltà la squadra, che tenta di reagire (20-17) puntando al tie-break. Il finale è incerto e si gioca punto a punto (24-24), con le squadre che vanno ai vantaggi. Alla fine, è Casalmaggiore a prevalere, vincendo 27-25 e conquistando tre punti fondamentali.

“Se guardiamo al risultato finale, non possiamo essere soddisfatti – commenta Gianfranco Milano – C’è rammarico, ma sono davvero felice della reazione della squadra nei momenti di difficoltà. Mi gratifica la volontà di non mollare mai. Montano ha fatto la differenza, senza dubbio. Nonostante tutto, resto molto fiducioso nelle nostre potenzialità. Le prossime sfide saranno difficili, con le squadre di vertice, ma non dobbiamo abbassare la guardia”.

“Purtroppo, in queste partite equilibrate sono proprio i dettagli a fare la differenza. Abbiamo commesso errori su ciò che solitamente facciamo bene. È stata una partita di alto livello da entrambe le parti, ma dovremo lavorare per migliorare quei momenti di poca lucidità in vista dei prossimi scontri” conclude Linda Mangani.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – OROCASH PICCO LECCO 3-1 (25-22 23-25 25-23 27-25)

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Nwokoye 6, Pincerato 5, Costagli 14, Marku 2, Montano Lucumi 35, Dalla Rosa 4, Faraone (L), Bovolo 4, Ribechi, Nosella, Perletti. Non entrate: Cantoni, Zaniboni (L). All. Cuello.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 16, Piacentini 14, Conti 10, Amoruso 15, Atamah 16, Sassolini 2, Napodano (L), Casari, Mainetti (L), Monaco, Moroni. Non entrate: Severin, Monti. All. Milano.

ARBITRI: Testa, Resta.

NOTE – Durata set: 30′, 34′, 31′, 30′; Tot: 125′.

MVP: Montano Lucumi.

Top scorers: Montano Lucumi I. (35) Mangani L. (16) Atamah P. (16)

Top servers: Costagli C. (3) Amoruso G. (2) Sassolini H. (1)

Top blockers: Piacentini F. (5) Nwokoye B. (5) Costagli C. (3)