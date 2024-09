Pallavolo, la Picco Lecco seconda al Trofeo Bellomo

Ci si prepara all’inizio di stagione

LECCO – Continuano gli appuntamenti di Pallavolo Picco Lecco in vista dell’avvio di stagione. Mercoledì le ragazze allenate da coach Gianfranco Milano hanno affrontato un buon Cabiate.

“Buon allenamento sia a livello tecnico che agonistico con il Cabiate affrontato ieri sera. Abbiamo giocato con dei finali di set tirati e avvicendando le ragazze per non stancare troppo. Le indicazioni sono buone e la condizione atletica sta sicuramente emergendo: ne sono molto contento” ha commentato coach Milano.

Nel fine settimana le biancorosse hanno partecipato al tradizionale appuntamento pre campionato varesino: il Trofeo Bellomo. Giunto alla sua 44esima edizione il PalaBorsani ha ospitato una due giorni di grande pallavolo. Albese Volley, Esperia Cremona e Futura Volley insieme alla Picco Lecco sono state protagoniste delle sfide.

Dopo la bella vittoria in rimonta di sabato contro Albese, Picco ha affrontato la finale per il primo posto contro Esperia Cremona. Una finale all’ultimo respiro e finita al tie break dove Esperia ha portato a casa il titolo (24-26 25-22 25-12 22-25 15-7).

“Speravamo di vincere. A inizio gara qualche fastidio per la Princess nell’infortunio di ieri. Stiamo lavorando in palestra per essere intercambiabili e anche oggi abbiamo cambiato molto. Sono contento e soddisfatto: ognuna ha mostrato le sue caratteristiche al meglio. Puntiamo su di loro e sulle loro peculiarità” ha aggiunto Milano.