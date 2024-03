Pallavolo, la Picco Lecco vince 2-3 contro Padova

Le lecchesi conquistano due punti

“Sapevamo che i nostri avversari sarebbero stati ostici, ma abbiamo portato a casa due punti d’oro”

LECCO – Orocash Picco Lecco conquista due punti che valgono oro nella trasferta contro Nuvolì AltaFratte Padova. Una partita altalenante con due squadre desiderose di conquistare punti essenziali in ottica salvezza.

Alla Nuvolí AltaFratte Padova servono più punti possibili per tenere accesa la fiammella della speranza e nel primo set la volontà delle padovane ha la meglio su un’Orocash che stenta a decollare.

Seconda e terza frazione vedono la squadra lombarda, sicuramente meglio attrezzata e piazzata in classifica, fare la voce grossa, Nardelli, Kadyrova e Piacentini in attacco più una Caneva molto presente a muro rovesciano l’inerzia portando avanti le ospiti 1-2.

La Nuvolí vuole onorare sino in fondo la sfida e rendere omaggio alla bella cornice di pubblico accorsa ancora una volta al palazzetto di Trebaseleghe, una Wabersich ispiratissima, con l’apporto pure di Rizzo, la trascinano al tie-break dove però ha la meglio la maggior freddezza delle lecchesi.

Il 2-3 consegna all’Orocash Picco Lecco due punti probabilmente decisivi per festeggiare la salvezza, la squadra lombarda non può fare affidamento sull’opposta Conti (implacabile all’andata) ma ha in Nardelli la trascinatrice.

La Nuvolí parte all’arrembaggio mettendo alle corde le ospiti, poi però la mancanza di continuità gioca un brutto scherzo alle atlete di Rondinelli che sono brave comunque a portare la sfida al tie-break.

I numeri dicono di una sfida in sostanziale parità, da segnalare i 5 muri di Caneva, il 52% in attacco di Piacentini contrapposto al 53% di Wabersich, inoltre il 91% di positività del libero Masiero.

“Sapevamo che i nostri avversari sarebbero stati ostici, ma abbiamo portato a casa due punti d’oro – commenta Picco Lecco – Notevole la prestazione delle padrone di casa. L’impatto è stato importante, primo set è andato via molto velocemente, poi abbiamo resettato e siamo ripartiti col piede giusto”.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fanelli 3, Cicolini 5, Trampus 10, Volpin 6, Bortolot 3, Rizzo 14, Masiero (L), Wabersich 18, Menegaldo 6, Pasa 3, Vega 2, Magnabosco 1, Pavei. Non entrate: Squizzato (L). All. Rondinelli.

OROCASH PICCO LECCO: Kadyrova 13, Piacentini 12, Conti 7, Nardelli 17, Caneva 9, Sassolini 2, Barbagallo (L), Zojzi 2, Cantaluppi 1, Frigerio, Invernizzi. Non entrate: Mainetti (L), Morandi. All. Milano. ARBITRI: Pazzaglini, Dell’Orso. NOTE – Durata set: 25′, 25′, 28′, 25′, 19′; Tot: 122′. MVP: Wabersich.

Top scorers: Wabersich C. (18) Nardelli R. (17) Rizzo A. (14)

Top servers: Bortolot E. (2) Nardelli R. (1) Kadyrova D. (1)

Top blockers: Caneva A. (5) Piacentini F. (2) Menegaldo A. (2)