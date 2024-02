Pallavolo, la Picco Lecco vince 3-1 contro Brescia capolista

Le lecchesi conquistano una vittoria piena

La prossima settimana il match contro Soverato

LECCO – Orocash Picco Lecco vince 3-1 contro la capolista Millenium Brescia. Le lecchesi conquistano una vittoria piena, utilissima in ottica salvezza.

Partenza con Brescia in vantaggio e Picco che fatica a rodare. Poi è Picco a trovare il giusto ritmo con Sassonini come alzatrice (23-23) e riportarsi in parità. Splendido primo set in crescendo per Picco Lecco che vince 28-26.

Secondo set con Brescia di nuovo avanti, ma verso metà parziale è Picco a riaccendersi e farsi sotto (12-15). Sono le ospiti a chiudere 18-25 riportando in parità il match.

Terzo parziale ancora con Brescia avanti e Picco che insegue da vicino. Metà set si ritrova l’equilibrio (11-11). Azioni efficaci con le biancorosse che si portano in vantaggio (20-18), ma le ospiti si riportano in parità (23 pari) con delle giocate davvero efficaci. Picco chiude 25-23 conquistando il primo punto in palio.

Quarto set molto equilibrato nelle prime fasi con le due squadre che cercano la vittoria, ma faticano a prendere vantaggio. Sul finale Picco conduce 21-18 e chiude partita e parziale col punteggio di 25-19.

“E’ stata una bella prestazione di squadra, sono davvero orgogliosa. Servizio, muro, difesa, attacco per un totale di 20 punti. Ho lavorato molto in palestra e negli ultimi mesi credo molto di più nei miei mezzi. Sono molto contenta del fondamentale del muro” commenta Federica Piacentini.

“Stasera è stata una buona prestazione, tutte hanno dato il massimo – aggiunge Gianfranco Milano -.Gran bello spettacolo, sono davvero orgoglioso della prestazione di tutte. Vogliamo chiudere al meglio il girone e pensiamo già alla settimana prossima con Soverato”.

OROCASH PICCO LECCO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1

(28-26 18-25 25-23 25-19)

OROCASH PICCO LECCO: Kadyrova 18, Piacentini 19, Conti 11, Zojzi 9, Caneva 10, Rimoldi, Barbagallo (L), Sassolini 2, Nardelli 1, Frigerio, Mainetti (L). Non entrate: Invernizzi, Morandi, Cantaluppi. All. Milano.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Scacchetti 2, Pamio 20, Veglia 2, Malik 21, Bulovic 17, Brandi 9, Pericati (L), Ratti 1, Pinetti, Pinarello. Non entrate: Torcolacci, Tagliani (L), Babatunde, Fiorio. All. Solforati. ARBITRI: Galteri, Lentini. NOTE –

Durata set: 31′, 24′, 30′, 27′; Tot: 112′. MVP: Piacentini.