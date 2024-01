Pallavolo, Mondovì batte Orocasch Picco Lecco 3-1

Lecco parte bene poi le padrone di casa rimontano la partita

Il 28 gennaio la sfida col Padova

LECCO – Mondovì batte Orocash Picco Lecco per 3 a 1. Dopo un avvio di gara a favore delle ospiti, le padrone di casa si fanno più efficaci e rimontano la partita. Bottino pieno per la squadra piemontese e nessun punto conquistato per le lombarde.

Lecco parte bene e sbaglia poco, sul finale del primo parziale sono le biancorosse a condurre e chiudere con merito 25-21.

Se l’avvio ha fatto ben sperare le lecchesi, il secondo e terzo set ha evidenziato diverse lacune in fase difensiva. Le biancorosse non riescono a essere incisive, mentre Mondovì domina incontrastato.

Quarto set diverso per Picco Lecco che gioca punto a punto (12-12). Bel parziale dove entrambe le squadre si rincorrono. Sul finale break ottimo per Mondovi’ (24-22), che dopo un errore in battuta, chiude il match. Mondovi’ conquista 3 punti.

Picco Lecco disputerà la pool salvezza giocando la prima partita casalinga domenica 28 gennaio contro Nuvoli Altafrette Padova.

“Va bene così, abbiamo una settimana per parare la sfida con Padova. Abbiamo vissuto un’annata molto complica per infortuni vari e problemi famigliari. Tutto questo nei momenti in cui avevamo gare davvero importanti per conquistare punti. Abbiamo fatto alcune belle partite contro le capoliste (Macerata e Cremona per esempio), questo ci gratifica” ha precisato coach Gianfranco Milano.