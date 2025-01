Pallavolo. Orocash Picco Lecco sconfitta da OMAG-MT

La squadra romagnola si è imposta con un netto 3 a 0

SAN GIOVANNI IN MARIGANO – La formazione di Orocash Picco Lecco ha subito una sconfitta per 3-0 contro la formazione romagnola del OMAG-MT San Giovanni in Marignano. Una partita a senso unico, che ha visto le padrone di casa dominare vincendo con i parziali di: 25-17, 25-16 e 25-21.

La squadra allenata da coach Milano non è riuscita a contrastare l’efficacia dell’attacco delle avversarie, guidate da una brillante prestazione di Nardo, che ha segnato 17 punti ed è stata nominata MVP dell’incontro. Anche Piovesan e Consoli hanno contribuito significativamente al successo della squadra di casa, con 15 e 12 punti rispettivamente.

Nonostante un inizio promettente nel secondo set, dove Picco Lecco è riuscita a portarsi in vantaggio per 2-5, la reazione delle padrone di casa è stata immediata e decisiva. San Giovanni ha ripreso il controllo del gioco, chiudendo il set con un netto 25-16. Il terzo set è stato più combattuto, con le due squadre in parità fino al 15-15, ma un break decisivo ha permesso a San Giovanni di chiudere il match.

Helena Sassolini, giocatrice di Picco Lecco, ha commentato così la prestazione della sua squadra: “Sapevamo che quella di San Giovanni era un match difficile. Mi dispiace per come l’abbiamo affrontato perché non abbiamo messo in campo il giusto agonismo sportivo che serve per affrontare la prima della classe. È stata buona la correlazione muro/difesa mentre in attacco non siamo riuscite ad incidere al meglio. Ora pensiamo alla prossima sfida”.