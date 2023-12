Pallavolo. Orocash Picco Lecco strappa 2 punti fondamentali a Olbia

Match all’ultimo respiro tra due formazioni desiderose di fare bene

“Una bella soddisfazione per il lavoro fatto in questi tre giorni”

LECCO – Un match all’ultimo respiro giocato in oltre due ore, tra due formazioni desiderose di fare bene e chiudere l’anno nel migliore dei modi. L’equilibrio è stato tangibile in tutti i parziali e, solo al tie break, l’ha spuntata la Picco Lecco. Il prossimo appuntamento è fissato per il 7 gennaio in casa Picco per aprire il trittico di ultime partite della regular season.

“Partita dura e lunga e quasi sempre finita ai vantaggi. Punteggi e parziali sempre molto equilibrati. Una bella soddisfazione per il lavoro fatto in questi tre giorni. Siamo ripartiti con entusiasmo dalla sfida con Macerata dove nei primi set abbiamo fatto bene. Sapevamo che questa gara fosse alla nostra portata e conquistare 2 punti è stata una grande soddisfazione” ha commentato coach Gianfranco Milano.

VOLLEY HERMAEA OLBIA – OROCASH PICCO LECCO 2-3

(25-23 19-25 25-22 25-27 13-15)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Adriano 19, Orlandi 18, Gannar 15, Schmit 2, Partenio 17, Marku 3, Blasi (L), Parise 1, Civetta, Imamura. Non entrate: Fontemaggi, Anello. All. Guadalupi.

OROCASH PICCO LECCO: Piacentini 12, Conti 16, Zojzi 15, Caneva 15, Rimoldi 1, Nardelli 22, Barbagallo (L), Sassolini, Morandi. Non entrate: Frigerio. All. Milano. ARBITRI: Proietti, Bonomo. NOTE – Durata set: 28′, 26′, 29′, 32′, 18′; Tot: 133′. MVP: Nardelli.