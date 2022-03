Pallavolo Piccolo Lecco. I risultati delle formazioni giovanili

LECCO – Tutti i risultati delle formazioni giovanili della Pallavolo Picco Lecco ottenuti nelle gare che si sono svolte nell’ultimo fine settimana del 19 – 20 marzo.

COPPA 14

Monte volley – Picco Lecco 0-3

(6-25 20-25 17-25)

Esordio vincente per le nostre ragazze che iniziano nel migliore dei modi il campionato di categoria superiore. Hanno approcciato bene il servizio dall’alto e l’inserimento del libero.

U13

Centro sportivo desiano – Picco Lecco 0-3

(8-25 17-25 17-25)

Altra buona prestazione per le nostre ragazze che portano a casa un altro bottino pieno.

TERZA DIVISIONE

Casati Arcore – Picco Lecco 1-3

(15-25 25-17 18-25 26-28)

Ottima prestazione della Picco che espugna Arcore. Finale di quarto set al cardiopalma… sotto 24-22 le ragazze portano a casa una meritata vittoria

U16

U16R – VTB bianca 2-0 (25-17 25-9)

U16R – Padernese 2-0 (25-21 25-16)

Buone prestazioni contro due avversari vincitori dei rispettivi gironi ma molto diversi fra loro, affrontati entrambi con grinta e determinazione

Coppa U16

Picco Bianca – VTB 0-3

(15-25 23-25 9-25)

Dopo un primo set in cui le lecchesi subiscono l’esuberanza fisica delle avversarie, ritrovano fiducia e coraggio nel secondo set, giocato punto a punto. Il terzo set è stato penalizzato da una sofferenza in fase di ricezione.

PRIMA DIVISIONE

Picco Lecco 1DF – Polisportiva 2001 2-3

(16-25 12-25 25-19 27-25 11-15)

Dopo i primi due set in cui gli avversari hanno messo in campo maggiore esperienza, le lecchesi sono riuscite ad alzare la qualità in ricezione e a trovare soluzioni efficaci in attacco. Qualche rammarico per gli ultimissimi punti del tie-break.

UNDER14

Picco – Propatria 2-0 (25-14 25-10)

Picco-polisportiva Carugate 2-0 (25-15 25-10)

Ottimo risultato per le biancorosse che vincono entrambe le partite, aggiudicandosi la prossima fase del torneo.

UNDER12 coppa spring

Volley Team Brianza – Pallavolo picco Lecco 3-0

(25-14 25-13 25-16)

Match in cui la Picco mostra il gioco solo nella situazione centrale dei set, gli inizi e i finali sono poco convincenti. Lecchesi che regalano ancora troppe situazioni a favore dell’avversario, nonostante non permettono una continuità di attacco. Peccato perché il lavoro in palestra evidenzia tutto un aspetto positivo rispetto a quanto mostrato in campionato. Si deve continuare a lavorare in questa direzione!