Pallavolo, serie A. Orocasch Picco Lecco affronta Mondovì

Tutto pronto per la trasferta

“Abbiamo voglia di dimostrare quello che siamo”

LECCO – Ultima giornata di regolar season fissata per questo fine settimana. I giochi sono fatti e già si guarda alla seconda fase. Orocash Picco lecco affronta in trasferta Mondovì, reduce da una bella vittoria a Offanengo che le ha consentito di guadagnarsi la pool promozione con una giornata di anticipo. Mondovì a quota 28 e le biancorosse a quota 16 dopo la sconfitta casalinga contro Omag San Giovanni in Marignano.

La partita di domenica ha visto l’esordio del nuovo acquisto Valentina Cantaluppi, classe 2003 ex Offanengo, arrivata da circa una settimana a Lecco.

In ripresa il palleggiatore Rebecca Rimoldi, che sarà in rosa a Mondovì dopo una settimana di allenamenti e probabilmente anche in campo.

“Il nostro obiettivo resta chiaro, fare punti e continuare a testa bassa per affrontare al meglio la fase 2. Incontreremo tutte squadre alla nostra portata e possiamo fare bene. Le occasioni saranno solo queste e i prossimi settanta giorni saranno per prepararci al meglio alle varie gare – precisa Gianfranco Milano-. L’arrivo di Cantaluppi ci consente di aumentare le possibilità di gioco. E’ giovane e ha voglia di giocare e fare bene. Una ragazza delle grandi potenzialità. Si sta allenando da una settimana e si sta integrando al meglio con le ragazze. Darà un contributo nella Fase 2”.

“La prossima partita è l’ultima di un percorso difficile e faticoso per tutte noi come penso per la maggior parte delle avversarie che militano in questo campionato . Mondovì è una squadra molto forte che nell’ultimo periodo è riuscita a ritrovare quel ritmo che aveva un po’ tralasciato, sono riuscite ad ottenere la pool promozione e saranno sicuramente più sollevate e felici. Noi abbiamo sempre dimostrato di poter competere con chiunque ed è anche il bello dello sport. E’ importante prendere più punti possibili per il campionato che ci aspetta e che sarà ancora più difficile e tosto di quello affrontato finora, ma abbiamo i giusti mezzi per farlo e la voglia di dimostrare quello che siamo” ha aggiunto Aneta Zojzi.