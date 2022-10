Al secondo posto Enric Mas Nicolau e al terzo Mikel Landa Meana

COMO – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto la 116^ edizione de Il Lombardia, 253km da Bergamo a Como, precedendo sul traguardo Enric Mas Nicolau (Movistar Team) e Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious).

La gara, partita da Bergamo alle 10, ha attraversato anche la provincia di Lecco per raggiungere il traguardo di comasco.

Tadej Pogacar si ricoferma campione dopo la vittoria dello scorso anno “E’ fantastico ripetere il successo dell’anno scorso – ha fatto sapere appena conclusa la gara – Ho provato ad attaccare sul Civiglio ma Mas era al mio stesso livello. Ero convinto di poterlo battere allo sprint e così è stato. Al Giro dell’Emilia non ero al top dopo il viaggio in Australia per i Campionati Mondiali ma questa settimana la mia condizione è migliorata. Questa vittoria rende il mio 2022 quasi perfetto”.

Il Lombardia è transitato anche nel lecchese lungo la SP 72 e SP 583 da Garlate in direzione Valmadrera, richiamando come sempre molti appassionati e tifosi che hanno seguito festosi il passaggio degli atleti.