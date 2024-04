Play-off Serie C femminile. Lecco Basket Women, gran vittoria a Melzo

Gara 1 va alle blucelesti (44-46)

Settimana prossima la decisiva gara 2

MELZO – Iniziano con una vittoria esterna i play-off per passare in Serie B della Lecco Basket Women. Le ragazze di coach Valentina Canali hanno espugnato il campo del Basket Melzo col punteggio di 44-46.

Sono proprio le blucelesti a partire meglio e alla fine del primo quarto le padrone di casa sono doppiate (7-14). Melzo ricuce subito con un parziale di sette punti consecutivi e la gara prosegue in equilibrio fino all’intervallo lungo (21-22).

Le milanesi segnano il primo canestro della ripresa, ma la Lecco Basket Women replica con un tremendo parziale di quindici punti consecutivi che sembra poter spaccare la partita in due. Le lariane restano in tranquillo vantaggio sino alla metà dell’ultimo quarto e poi subiscono un tremendo parziale di 12-0 che porta Melzo a un solo punto di distacco.

Sono i due liberi di Laura Scola a un minuto dalla fine a fissare il punteggio sul 44-46, con entrambe le formazioni che sprecano gli ultimi attacchi.

I due soli punti di margine non lasciano certo tranquille le blucelesti che, domenica prossima, dovranno giocarsi la partita di ritorno sul campo amico di Malgrate. Nel malaugurato caso di una vittoria di Melzo, passerà la squadra con la miglior differenza canestri tra andata e ritorno.

“Abbiamo vinto una partita durissima, e anche se ovviamente dispiace perché nel finale non siamo riuscite a conservare una differenza canestri importante, ci portiamo a casa comunque buone sensazioni – dichiara coach Canali – Abbiamo giocato con tanta determinazione, facendo buonissime cose in difesa, ed è lì che abbiamo costruito il nostro vantaggio. Torniamo in palestra consapevoli di dover aggiustare alcuni aspetti ma che possiamo fare bene”.

BASKET MELZO – LECCO BASKET WOMEN 44-46

PARZIALI: 7-14, 21-22, 26-37

LECCO: Bassani 5, Aondio, Chitelotti, Capaldo 6, Galli ne, Scola 6, Donghi, Davide 10, Oggioni 2, Oddo 10, Ratti, Capellini 7. All.: Canali.