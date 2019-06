Chiusa la stagione, la società già al lavoro per la rosa 2019/2020

Capitan Malgrati, Segato, Capogna e Pedrocchi le prime conferme

LECCO – Inizia a prendere forma la Calcio Lecco 2019/2020. La società bluceleste, che nella prossima stagione tornerà dopo tanti anni di purgatorio nel calcio professionistico, sta affrontando la fase dei rinnovi contrattuali.

I primi giocatori con cui lo staff del presidente Di Nunno si è seduto al tavolo delle trattative sono stati capitan Andrea Malgrati, Nicola Segato, Riccardo Capogna e Jordan Pedrocchi.

Le parole dei protagonisti

I quattro calciatori, approdati tutti nel corso della scorsa estate in bluceleste, hanno deciso di proseguire la propria avventura con la società di via Don Pozzi.

“Sono onorato di poter continuare a vestire la casacca bluceleste. Il mio obiettivo è quello di proseguire nel cammino iniziato nella stagione appena terminata. Sono convinto che anche in Serie C sapremo toglierci delle belle soddisfazioni” queste le parole di Malgrati dopo il rinnovo contrattuale.

Discorso analogo anche per i due perni del centrocampo lecchese, Segato e Pedrocchi. Sia il vicecapitano, classe ’85, che il metronomo, classe ’91, continueranno dunque a ricoprire un ruolo chiave per gli equilibri tattici della squadra di mister Gaburro.

Infine il rinnovo di bomber Capogna, autore di un’annata da assoluto protagonista con ben venti reti all’attivo. Per l’attaccante romano, classe ’88, si profila la quarta stagione in riva al Lario. Dopo la prima esperienza del 2013 e i successivi campionati a Seregno e Gozzano, la punta ha fatto ritorno a Lecco la scorsa estate.

Questo il commento di Capogna dopo la firma: “Ringrazio la società e tutto lo staff tecnico per la fiducia che hanno deciso di riporre nuovamente in me. Un ringraziamento particolare lo devo anche ai tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Sarà un onore poter giocare col Lecco in Serie C”.