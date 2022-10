In mattinata il via all’Interlaghi a Lecco

Si gareggia con Tivano e nel pomeriggio con la Breva

LECCO – Con il Tivano (vento da Nord) ha preso il largo di prima mattina oggi, domenica, l’edizione numero 48 del Campionato Invernale Interlaghi di vela Trofeo Autocogliati Volkswagen. Tre giorni di regate nel Golfo di Lecco con la regia della Società Canottieri Lecco.

Al via cinque classi e più precisamente l’H22 che disputa una tappa del suo circuito nazionale, la Meteor impegnata nel Campionato Zonale, J24, Fun e Orc del Lario.

Intanto sabato si è tenuta la regata di prova valida per l’assegnazione del “DeLago Trophy”. Il successo, in tempo compensato, è andato al Fun “Dulcis in Fundo” di Marco Redaelli, un veterano dell’Interlaghi, per i colori del Circolo Vela Bellano. Redaelli ha preceduto un altro Fun, “Maria Adele” di Eugenio Maria Bischi (Aval-Cvd Gravedona) e il Meteor “La Pulce d’acqua” di Fulvio Ignazio Gregorio Gaballo (Cv Bellano).

Al termine subito festa in Canottieri Lecco con il gruppo musicale “Nanni e i suoi nonni” capitanato dal velista Luca Fabi e, a seguire, la premiazione del “DeLago Trophy” con “caldarroste” per i regatanti grazie alla collaborazione con il Gruppo Ana “Monte Resegone” di Lecco-Belledo.

Domenica mattina è stato dato il via all’Interlaghi vero e proprio con la prima prova alle 8,30 con il Tivano (vento da Nord) e le successive a seguire nel pomeriggio dalle 13,30 con la Breva (vento da Sud). Nel tardo pomeriggio, alle 17,00, ancora musica a tutto swing con Elena Mapelli Band. Il tutto in spirito “Interlaghi” in mix di sport e festa a chiusura di una stagione con tante regate.