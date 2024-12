Rugby Serie A2. Alghero espugna il Bione, Rugby Lecco ko

Blucelesti sconfitti col punteggio di 13-31

Rugby Lecco penultimo in classifica con 7 punti

LECCO – La striscia di sconfitte del Rugby Lecco non accenna a interrompersi. La formazione di coach Sebastian Damiani ha perso nettamente la sfida casalinga contro l’Amatori Rugby Alghero (13-31), non portando a casa neanche un punto.

L’inizio di partita lariano è molto propositivo, con un calcio di Pellegrino e una meta di Valentini non trasformata, i lecchesi si trovano avanti 8-3 a metà primo tempo. Purtroppo per i tifosi blucelesti, in meno di venti minuti i sardi superano la linea di meta bluceleste per due volte, andando al riposo sul punteggio di 8-17.

Nel secondo tempo Alghero dilaga con altre due mete, firmate da Lenoci e Canulli. Al 32° del secondo tempo Betchvaia rende la sconfitta bluceleste meno amara, con una meta non trasformata.

Con questa sconfitta il Lecco resta al penultimo posto in classifica, con sette punti.

Settimana prossima il campionato è fermo, i lecchesi torneranno in campo il 22 dicembre a Torino contro il VII° Rugby, prima della lunga pausa natalizia.

RUGBY LECCO – AMATORI RUGBY ALGHERO 13-31 (8-17)

METE: Valentini, Betchvaia

CALCIO DI PUNIZIONE: Pellegrino