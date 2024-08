Rugby Serie A2. Primo allenamento per il Rugby Lecco

La squadra ha cominciato ieri al Centro sportivo “Al Bione”

“Campionato impegnativo, ma siamo fiduciosi” dichiara coach Damiani

LECCO – Mercoledì 21 agosto il Rugby Lecco ha effettuato il primo allenamento della stagione 2024/25, quella dell’esordio della società del presidente Carlo Redaelli in Serie A2. Il roster non è ancora completo, molti giocatori non sono ancora rientrati dalle ferie, ma l’entusiasmo è evidente.

“L’obiettivo di questa stagione è quello di mantenere la categoria, giocheremo contro squadre storiche che hanno già esperienza di serie A – dichiara coach Sebastian Damiani – siamo consapevoli che tutte quelle più indietro nello scorso campionato si sono rinforzate, ma questo non deve interessarsi. Sarà un campionato impegnativo, noi siamo fiduciosi. Il problema principale sarà l’impatto fisico, lavoreremo molto su quello”.

La squadra lecchese dopo la promozione ottenuta non si è fermata, ma ha fatto quasi due mesi di lavoro estivo. Si ripartirà dallo stesso roster, con l’aggiunta di un paio di nuovi giocatori, il tallonatore georgiano Luka Betchvaia e il pilone italo-argentino Mauro Turco. “Luka è arrivato a provare da noi già lo scorso giugno, è giovane e ha fatto un’ottima impressione – prosegue Damiani – Mauro lo scorso anno giocava a Monferrato, questa sarà la sua seconda stagione in Italia”.

Il capitano della formazione bluceleste sarà Paolo Pandiani, classe 2001 e al Lecco fin dal settore giovanile. “Sarà un campionato tosto – dichiara – noi ce la metteremo tutta e vedremo come andrà. L’impegno ci sarà, e la dedizione pure. Grazie al lavoro estivo arriveremo pronti all’inizio della stagione.