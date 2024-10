Rugby Serie A2. Rugby Lecco, chi ben comincia…

Esordio vincente sul campo di Monferrato

“Partiti forte fin dal primo istante” dichiara il dirigente Renato Riva

LECCO – Inizia come meglio non potrebbe la prima stagione in Serie A2 per il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. I Leoni blucelesti hanno espugnato il campo del Monferrato Rugby, prendendosi i primi cinque punti stagionali, quattro per la vittoria e il quinto per aver segnato quattro mete.

Nel primo tempo la formazione lariana ha messo a segno due mete, la prima al 5’ con Castelletti – trasformata – e la seconda al 40’ con Cattaneo. In mezzo il calcio di punizione di Pellegrino e dieci punti dei padroni di casa (10-15)

Nel secondo tempo i Leoni ruggiscono fortissimo e, nel primo quarto d’ora, superano la linea di meta avversaria per ben due volte, con Valentini e Riva, con Pellegrino che trasforma entrambe le segnature (10-29). Monferrato prova ad avvicinarsi con una meta di maul ma due calci di Pellegrino ricacciano indietro i padroni di casa che, a cinque minuti dalla fine, riescono a rendere meno amara la sconfitta con un’ulteriore meta (24-35).

“Siamo partiti forte sin dal primo istante, meglio di quanto potessimo sperare – dichiara il dirigente Renato Riva – questa era una di quelle partite in cui era importante fare risultato. Se è questo l’inizio, possiamo giocarcela senza problemi.

MONFERRATO RUGBY – RUGBY LECCO 24-35 (10-15)

METE: Castelletti (tr. Pellegrino), Cattaneo, Valentini (tr. Pellegrino), Riva (tr. Pellegrino)

CALCI DI PUNIZIONE: Pellegrino (3).