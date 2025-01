Rugby Serie A2. Rugby Lecco rimontato da Milano

Lecchesi sconfitti 21-28

Punto bonus difensivo, si muove la classifica

LECCO – L’anno nuovo non ha portato un’inversione di tendenza per i risultati del Rugby Lecco in questa prima stagione di Serie A2. La formazione di coach Sebastian Damiani doveva cercare di battere l’Amatori&Union Rugby Milano, ottava in classifica e davanti ai lecchesi, attualmente penultimi. Purtroppo così non è andata e ora il divario tra le due formazioni si è fatto ancora più ampio.

Il primo tempo della squadra bluceleste è sicuramente propositivo. I lariani mettono punti sul tabellone per primi con un calcio di punizione di Coppo e tengono bene in difesa. Milano segna solo su punizione con un precisissimo Riva, i nostri superano la linea di meta con Pandiani (trasformata) e con un altro calcio di Coppo vanno al riposo avanti di quattro punti(13-9).

Nella ripresa al ventesimo i blucelesti sono ancora in vantaggio (21-16), ma sarà l’ultimo della partita. Una meta di maul al 22’ e un’altra al 34’ chiudono i giochi e danno ai meneghini una vittoria col punteggio di 21-28. Ai Leoni resta il punto bonus che smuove una classifica sempre più preoccupante.

RUGBY LECCO – AMATORI&UNION RUGBY MILANO 21-28 (13-9)

METE: Pandiani (tr. Coppo), Valentini

CALCIO DI PUNIZIONE: Coppo (3)