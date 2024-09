Rugby. Torna il trofeo “Bossini-Tentorio”

Decima edizione per il quadrangolare rugbistico

Presenti Rugby Lecco, Rugby Varese, Brixia Rugby e Rugby Cernusco

LECCO – Il prossimo fine settimana tornerà il trofeo “Bossini-Tentorio”, ormai giunto alla decima edizione. Domenica 28 settembre, sul campo del centro sportivo “Al Bione” di Lecco, i ragazzi di coach Sebastian Damiani affronteranno tre rivali d’eccezione: l’ASD Rugby Varese – vincitrice a sorpresa della scorsa edizione – i bresciani del Brixia Rugby e il Rugby Cernusco.

Il torneo verrà giocato sotto forma di quadrangolare, con partite di durata ridotta rispetto ai tradizionali ottanta minuti di gioco, infatti verranno disputati due tempi da venti minuti per incontro. Si comincerà con la sfida tra i campioni uscenti di Varese e Brixia (h. 15.30) e a seguire quella tra i padroni di casa e Cernusco (16.20).

La finale per il terzo posto si disputerà alle 17.10, quella per il trofeo alle 18.

L’ingresso al torneo è gratuito. A seguire, terzo tempo per tutti.

Il trofeo “Bossini-Tentorio” sarà l’ultima amichevole stagionale per il Rugby Lecco, che esordirà nel campionato di Serie A2 il prossimo 13 ottobre