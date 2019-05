Seconda medaglia per il canturino nel fine settimana.

Sconfitto in semifinale dal livornese Filippi (5-10).

CASALE MONFERRATO – Dopo la medaglia d’oro conquistata nel torneo di sciabola Master, Riccardo Carmina porta a casa una medaglia di bronzo nel torneo di fioretto svoltosi ieri a Casale Monferrato.

Carmina ha tirato in categoria 4, quella per i fiorettisti oltre i settant’anni d’età. Al torneo erano iscritti nove atleti, che si sono affrontati in un girone di qualificazione unico. Il fiorettista del Circolo della Scherma di Lecco ha tirato discretamente, vincendo cinque assalti e perdendone tre, chiudendo comunque con un differenziale positivo di quattro stoccate, valido per il quinto posto assoluto.

Nella fase a eliminazione diretta Carmina è entrato direttamente nei quarti di finale, dove ha superato il milanese Renzo Boisco col punteggio di 10-2. In semifinale il canturino ha affrontato il livornese Fabrizio Filippi. L’avversario ha “vendicato” la sconfitta nella finale della sciabola battendo Riccardo col punteggio di 5-10.

La finale è stata poi vinta dal padovano Zuliani, capace di sconfiggere Filippi col punteggio di 3-2.