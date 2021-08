Scherma paralimpica. Sofia Brunati in Giappone con la nazionale

Convocata come sparring nel collegiale nipponico

“Aiutare le mie compagne sarà una grossa responsabilità”

LECCO – La nazionale di scherma paralimpica sta investendo molto su Sofia Brunati, atleta che tira con il Circolo della scherma di Lecco. La conferma di questa fiducia si evidenzia con la convocazione con la squadra paralimpica, nel ruolo di sparring partner. Sofia Brunati andrà quindi in Giappone, anche se non al villaggio olimpico.

“Partirò con la squadra l’11 agosto e, una volta giunti in Giappone, ci dirigeremo direttamente nel ritiro di Sendai per un collegiale – dichiara l’atleta bluceleste – io tornerò in Italia attorno al 20 agosto, mentre le qualificate alle paralimpiadi andranno al villaggio olimpico, visto che le gare inizieranno il 24”.

Gli atleti convocati sono Matteo Betti, Marco Cima, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia e Beatrice Vio. Gli sparring sono quattro e Brunati è l’unica paralimpica. “Sono rimasta anche io sorpresa di questa inaspettata convocazione, io credo di aver ottenuto il posto perché ho una conformazione simile a quella di Rossana Pasquino, quindi posso essere particolarmente allenante per lei e aiutarla a ottenere un buon risultato”.

L’unica piccola delusione per l’atleta è quella di non poter vedere il villaggio olimpico, a causa delle restrizioni Covid-19. “Per me vivere il ritiro pre olimpico è comunque una grande soddisfazione, aiutare i miei compagni a prepararsi al meglio è una grossa responsabilità. Ringrazio il maestro Mirko Buenza, il Circolo della scherma di Lecco, l’ASBI e la BLM per avermi sostenuta in questi anni. Per quanto riguarda il villaggio olimpico, spero di poter vedere quello di Parigi nel 2024, questa volta da qualificata al torneo”.