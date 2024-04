Sci Club Lecco. Molteni 2° posto nella Discesa Libera a Sarentino

Ottimo risultato per Molteni con il tempo di 56”66

SARENTINO (BOLZANO) – Sulle nevi di Sarentino (Bolzano), si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti. L’alfiere dello Sci Club Lecco, Nicolò Molteni, si è laureato vice campione italiano nella Discesa Libera chiudendo la sua gara al 2° posto con il tempo di 56”66 a soli 23 centesimi di ritardo dal vincitore e nuovo Campione Italiano Assoluto di specialità Dominil Paris. Sul terzo gradino del podio Guglielmo Bosca (56”87). Purtroppo fuori per lo Sci Club Lecco Riccardo Mariuzzo.

Nel Super G, Molteni ha chiuso in 16^ posizione al termine di una buona gara. Quindi Riccardo Mariuzzo 75° e Raffaele Monaco 84°. Gara e titolo vinti da Guglielmo Bosca.

Per il Lecco, al cancelletto di partenza del Super G che si è corso il 26 marzo, anche Sofia Parravicini che ha chiuso in 34^ posizione. Titolo di specialità vinto da Matilde Lorenzo (1’1”08) prima tra le italiane e 2^ assoluta dietro l’austriaca Ricarda Haaser 1^ al traguardo in 1’1”91.