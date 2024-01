Sci. Coppa Europa. Un Molteni da applausi vince la Libera di Tarvisio

Buone prestazioni anche per Riccardo Mariuzzo (SC Lecco) all’esordio in Coppa Europa

TARVISIO – Applausi e tanti per Nicolò Molteni (SC Lecco) che in Coppa Europa ha vinto la Discesa Libera di oggi, mettendo tutti dietro le spalle. Dopo il 5° posto nella gara di ieri, oggi “Molte” ha inserito il turbo mettendo tutti in fila.

E’ suo il best time, con le lancette del crono fermate sul tempo di 1’50”09. Un primo posto stra meritato a dimostrazione del grande stato di forma di Molteni, che sta crescendo ancora sotto tutti gli aspetti: fisico, tecnico e mentale.

Alle sue spalle sul secondo gradino del podio lo svizzero Lars Roesti col tempo di 1’50”24, mentre al terzo posto è arrivato il francese Adrien Fresquet col tempo di 1’50”32.

In gara, sia ieri che oggi, per lo Sci Club Lecco anche Riccardo Mariuzzo al suo esordio in Coppa Europa. Per l’unico 2006 in gara, nell’impegno di ieri è arrivato un 94° posto, mentre oggi ha chiuso in 73^ posizione. Già bene così, c’è tempo per crescere.