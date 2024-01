Sci. Tommaso Sala sfiora il podio nello Slalom di Coppa del Mondo di Adelboden

Il lecchese al 7° posto a soli 29 centesimi dal podio

ADELBODEN (SUI) – Prestazione maiuscola per il lecchese Tommaso Sala nello Slalom Speciale di Coppa del Mondo di sci che si è svolto ieri, domenica, sulle nevi svizzere di Adelboden.

Sala ha chiuso in 7^ posizione con il tempo di 1’53”14 a soli 29 centesimi dal podio. Una prestazione maiuscola quella di Tommy che non gli ha permesso per pochi centesimi di mettere piede sul podio.

A vincere lo Slalom è stato l’austriaco Manuel Feller col tempo di 1’52”62, seguito al 2° posto dal norvegese Atle Lie Mcgrath in 1’52”64, quindi 3° l’austriaco Dominik Raschner in 1’52”85.