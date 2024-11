Sciabola. Gaia Longhi subito eliminata a Foggia

Girone faticoso, poi la precoce eliminazione

Torneo chiuso senza neanche una vittoria

FOGGIA– Sabato 23 novembre si è disputata la prima prova nazionale Giovani di Sciabola a Foggia, in “casa” dell’ex maestro del Circolo della scherma di Lecco Mirko Buenza. La società lariana si è presentata con una sola sciabolatrice, Gaia Longhi, vista l’assenza di Arianna Cantatore, che si era prima iscritta e poi non si è presentata in pedana.

Longhi non ha messo in mostra la sua migliore scherma. Al termine di un girone piuttosto difficile – chiuso senza vittorie e con un meno 21 di differenziale stoccate – la lecchese si è piazzata 90°, su 94 atlete presenti.

Ammessa comunque alla fase di diretta, ha opposto poca resistenza alla torinese Ginevra Bigagli, cedendo con un netto 6-15 e concludendo il suo torneo senza neanche una vittoria.