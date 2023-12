Serie C femminile. Lecco Basket Women, vittoria facile contro Villaguardia

Partita iniziata a Villaguardia e terminata a Fino Mornasco

“Brave le mie ragazze a non perdere la concentrazione, non era facile” dichiara coach Canali

VILLAGUARDIA (CO) – La Lecco Basket Women porta a casa una preziosa vittoria ottenuta sul campo di Villaguardia anche se, forse, la definizione non è precisa. La partita si è svolta sul campo delle padrone di casa solo fino alla metà del secondo quarto e poi è stata sospesa per impraticabilità del campo, a causa di alcune gocce d’acqua che scendevano dal detto.

Dopo mezz’ora di stop, la gara è stata trasferita alla palestra di Fino Mornasco, dove si è conclusa senza più intoppi.

Dal punto di vista cestistico la partita non è mai stata in discussione. Al primo stop la Lecco Basket Women era saldamente in vantaggio (7-17) grazie a un’ottima difesa.

Il secondo tempo è ripartito con un vantaggio ancora maggiore per le blucelesti (5-22) che hanno allungato ulteriormente fino al 26-47 finale.

“Anzitutto ringrazio la società di Villaguardia per essersi adoperata per trovare una palestra alternativa dove poter terminare la gara – dichiara coach Valentina Canali – voglio dire brave alle mie ragazze perché non era facile, dopo una pausa di oltre mezz’ora e uno spostamento in auto, ritrovare concentrazione e fluidità, invece sono state subito “sul pezzo”.Oggi abbiamo giocato una partita molto buona in difesa, di grande energia e applicazione. E questo ci ha portato ad attaccare di conseguenza con ritmo e buone collaborazioni, mostrando anche azioni veramente pregevoli”.

VILLAGUARDIA – LECCO BASKET WOMEN 26-47

PARZIALI: 5-12, 7-22, 16-40

LECCO: Bassani 12, Aondio 2, Chitelotti 3, Galli 5, Scola 2, Donghi 4, Davide 3, Oggioni 4, Oddo 2, Ratti, Fumeo 2, Capellini 7. All.: Canali