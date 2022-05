Tennis. Davide Pozzi vola in classifica ATP

Balzo di oltre 200 posizioni per il giocatore del Tennis Club Lecco

“Voglio continuare a migliorare il più possibile”

LECCO – Davide Pozzi ha raccolto il frutti della strepitosa prestazione nel doppio degli Internazionali di tennis d’Abruzzo della scorsa settimana. La finale conquistata sui campi in terra rossa di Francavilla al mare in coppia con Augusto Virgili – battuti solo dalla testa di serie numero 1 Added/Casanova – è valsa al giocatore del Tennis Club Lecco un vero e proprio salto in classifica, facendogli guadagnare oltre duecento posizioni nel ranking ATP di doppio.

La scorsa settimana Davide Pozzi era in 782° posizione nel ranking ATP ma i trenta punti ottenuti nel torneo abruzzese l’hanno lanciato fino alla 567°, con un balzo di 215 posizioni.

“Devo farmi trovare sempre pronto, ogni settimana, indipendentemente da come possa andare, accettando qualsiasi risultato – dichiara Pozzi – è chiaro che ottenere certi risultati è per me molto stimolante perché voglio continuare a migliorare il più possibile”

Il torneo di Francavilla al mare ha anche aperto nuovi orizzonti al tennista lecchese. “Giocando partite di livello più alto ho capito cosa manca e dove devo lavorare di più, per cercare di fare sempre meglio”.

Questa settimana Davide Pozzi giocherà il torneo ITF di Brcko in coppia con Alexander Weis. I due italiani – testa di serie numero 2 nel torneo – esordiranno giovedì 25 maggio contro la coppia formata da Kirill Mishkin e Vitali Shvets.