Tennis Serie A2. Netta sconfitta per il Tennis Club Lecco a Villasanta

I brianzoli infliggono un “cappotto” ai lecchesi

Sabato prossimo la difficile trasferta contro Palermo

VILLASANTA – Pesantissima sconfitta del Tennis Club Lecco sul campo del TC Villasanta. I ragazzi di Adamo Panzeri – oggi assente, sostituito da “Tato” Bonacina – hanno subito un “cappotto” dai brianzoli, perdendo 6-0.

Quella richiesta ai blucelesti era una vera e propria impresa sportiva, visto che nessuno dei nostri giocatori aveva una classifica migliore o pari al suo avversario diretto.

I primi due singolari sono andati a Villasanta con un duplice 6-2 6-2, subito da Valsecchi contro Borroni a da Pozzi contro Fellin. Le cose non sono andate meglio neanche per Giudici e Martini, sconfitti rispettivamente da Ferrari e Albertoni.

Nel doppio il capitano Bonacina prova a giocarsi la carta Tommaso Vola, imbattuto contro Bassano. Il diciottenne e Martini però non impensieriscono Fellin e Ferrai e solo la coppia formata da Pozzi Valsecchi arriva vicina al primo punto, sconfitta 7-5 7-6 da Albertoni e Borroni.

Il Tennis Club Lecco torna a casa da Villasanta senza aver conquistato nemmeno un set; sabato prossimo i blucelesti saranno già in campo contro Palermo, capace di battere proprio Villasanta nel primo turno con un perentorio 4-2.

Amareggiato il capitano “Tato” Bonacina. “Una trasferta amara per il Tennis Club Lecco. Le condizioni sono state difficili per i nostri giocatori. Questa sconfitta ci fa tornare coi piedi per terra e contemporaneamente ci carica per i prossimi impegni. Proveremo a trarre un insegnamento da questa prima trasferta stagionale nella prossima sfida di Palermo, dove cercheremo punti per la salvezza. Facciamo i complimenti ai nostri avversari e cercheremo di ripartire più carichi e decisi”.

TC VILLASANTA – TENNIS CLUB LECCO 6-0

Borroni – VALSECCHI 6-2 6-3

Fellin – POZZI 6-2 6-3

Ferrari – GIUDICI 6-2 6-2

Albertoni – MARTINI 6-1 6-3

Fellin/Ferrari – VOLA/MARTINI 6-3 6-2

Albertoni/Borroni – POZZI/VALSECCHI 7-5 7-6