Tennis Serie B1. Il Tennis Club Lecco espugna Lanciano, play off conquistati

4-0 dopo i singolari, inutili i doppi

La trasferta di Schio deciderà il piazzamento dei lecchesi

LANCIANO – Il Tennis Club Lecco torna a casa dalla trasferta di Lanciano con una netta vittoria e la qualificazione ai pla-off in tasca, la partita di settimana prossima contro Schio deciderà con quale piazzamento.

Nonostante il campo non certo preferito – si giocava sulla terra rossa – la squadra del capitano Luca Bonacina non ha avuto troppi problemi a battere i rivali del CT Lanciano. Dopo i singolari il match era già finito grazie a quattro vittorie in altrettante partite, di cui una – quella di Ottaviano Martini – conclusasi prima per l’infortunio dell’avversario.

A risultato acquisito le due formazioni hanno deciso di spartirsi i punti dei doppi, facendo ritirare una squadra a testa e concludendo il match sul punteggio di 5-1 in favore della squadra lecchese.

TENNIS – SERIE B

CT LANCIANO – TC LECCO 1-5

VOLA – Guerra 3-6 6-4 6-4

POZZI – Rossi Principe 6-3 6-4

GIUDICI – Cirelli 6-3 6-0

MARTINI – DI Nocera 5-7 6-3 3-0 RIT:

Guerra/Rossi Principe – VOLA/GIUDICI 1-0 RIT

MARTINI/BONACINA – Cirelli/Seccia 1-0 RIT.