Tennis Serie B1. TC Lecco, altro “cappotto” confezionato

Netta vittoria (6-0) contro il TC Siracusa

“Per noi sono tutte finali” dichiara il capitano Bonacina

LECCO – Continua a volare il Tennis Club Lecco nel campionato di Serie B1. I ragazzi del capitano Luca “Tato” Bonacina hanno battuto senza troppi patemi il Tennis Club Siracusa.

La formazione lariana può schierare ancora Alejandro Garcia, ed è proprio lo spagnolo a prendersi la “grana più grossa”, battendo il francese Sean Cuenin in due set (6-3 7-6).

La sfida tra i due professionisti è stata l’unica in cui i siciliani abbiano messo in difficoltà i lariani. Tommaso Vola, Ottaviani Martini e Nicolò Consonni hanno tutti vinto i loro singolari in due veloci set.

Anche nel doppio le cose non sono cambiate di molto. Le coppie lariane vincono curiosamente entrambe il primo set con lo stesso punteggio (7-5) ma a Vola e Giudici serve il tie-break nel secondo per portare a casa il match, mentre Martini e Garcia finiscono con un veloce 6-3.

“Per noi sono tutte finali, loro avevano sette punti in classifica, anche se non hanno ancora giocato contro Brindisi o Bologna – dichiara Bonacina – 6-0 è un risultato che dà morale, in vista dell’ultima partita del girone, settimana prossima a Torino”.

SERIE B1 | TC LECCO – TC SIRACUSA 6-0

5° giornata

– MARTINI – Cocola 6-1 6-2

– CONSONNI – Tamagnone 6-3 6-3

– VOLA – Bongiovanni 6-2 6-3

– GARCIA – Cuenin 6-3 7-6

– VOLA/GIUDICI – Bongiovanni/Cocola 7-5 7-6

– MARTINI/GARCIA – Cuenin/Tamagnone 7-5 6-3