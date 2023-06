Tennis Serie B1. Tennis Club Lecco, pareggio amaro contro Lecce

Lecchesi avanti 3-1, poi la rimonta salentina

Decisiva la sfida di settimana prossima contro il Play Pisa

LECCO – Un punto guadagnato o due punti persi? Per sua stessa ammissione, il capitano Luca “Tato” Bonacina avrebbe messo una firma per impattare il match contro l‘Out Line Tennis School Lecce, squadra che aveva vinto tutti i turni prima di oggi, tranne quello contro Macerata.

Per come si sono svolte le cose il rimpianto però resta grande: i lecchesi hanno sprecato un vantaggio di 3-1 e si sono fatti rimontare perdendo entrambi i doppi.

Dopo l’iniziale sconfitta di Marco Franzini, che cede solamente al tie-break del terzo set contro Stefano Papagno, la formazione lariana infila tre vittorie consecutive con Nicolò Consonni, l’esordiente Luca Sanchez e Cristian Giudici.

Avanti per 3-1 al termine dei singolari, ai lariani basterebbe chiudere un doppio per poter ottenere tre punti in classifica. Purtroppo però, al contrario di quello accaduto a Montecatini settimana scorsa, il ragazzi del TC Lecco perdono entrambi i doppi in maniera piuttosto netta, non riuscendo a portare a casa neanche un set.

“Prima della gara avrei messo la firma per un pareggio ma ora, per come sono andate le cose, resta l’amaro in bocca – dichiara il capitano Bonacina – loro sono un’ottima squadra, hanno tre giocatori che girano il circuito e Andaloro è tra i primi settecento al mondo”.

Settimana prossima la formazione lariana affronterà il Play Pisana in quello che si rivelerà un vero e proprio spareggio: la vincente otterrà il quarto posto in classifica e terminerà il campionato, la perdente dovrà giocarsi i play-out.

TENNIS – SERIE B

5° giornata

TC LECCO – OUT LINE TENNIS SCHOOL LECCE 3-3

Papagno – FRANZINI 2-6 7-6 7-6

GIUDICI – Gammariello 6-7 6-2 6-3

SANCHEZ – Andaloro 6-4 7-6

CONSONNI – Gagliardo 7-5 6-4

Gammariello/Andaloro – SANCHEZ/GIUDICI 7-6 6-3

Papagno/Cressa – CONSONNI/FRANZINI 6-4 6-3