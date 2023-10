Trofeo Gioventù Lariana 2023: vince l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Sabato a Como ottava e ultima prova. In gara 354 atleti più 38 staffette nella 4×100 e ben 32 società in gara

COMO – E’ calato il sipario sabato pomeriggio sul Trofeo Gioventù Lariana 2023. Nell’ottava e ultima prova disputata a Come sono scesi in pista Ragazzi e Cadetti maschile e femminile nelle gare dei 60hs, 1000m, 4x100m e getto del peso per i Ragazzi/e; 80m, 1000m 4x100m, salto in lungo (femminile), salto triplo e salto in alto (maschile), lancio del giavellotto (femminile) e il lancio del disco (maschile) per i Cadette/i.

Vittoria di giornata all’Atl Triangolo con 10.564 punti davanti ad Atl Lecco Colombo Costruzioni con 9.605 punti e Us Albatese con 9.445 punti Il trofeo 2023, invece, va ai lecchesi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 66.820 punti, al secondo posto l’Us Albatese con 60.467 punti e al terzo posto per l’Atl Triangolo Lariano con 58.814 punti.

Bene anche gli altri lecchesi nella top ten: 4° posto della Pol Mandello con 54.732 punti, 6° posto dalla Up Missaglia con 42.449 punti, 8^ Merate Atl Promoline con 38.120 punti. A seguire 11^ Atl 87 Oggiono con 28.673 punti, 14^ Pol Lib. Cernuschese con 23.042 punti, 15^ Gs Virtus Calco con 18,783 punti, 19^ Atl Cassago con 13,137 punti, 21^ Team Pasturo con 12.174 punti, 26° Cs Cortenova con 2.605 punti, 29^ Us Derviese con 1.285 punti, al 32° Premana con 844 punti e 33^ Pol Bellano Galperti Group con 449 punti.

I migliori punteggi sono quelli dei 1000m Ragazzi e 60hs con oltre 900 punti

Valentino Zanoli (Asd Caddese) vince sui 1000m con 2’52”95 e prende ben 950 punti, Fatima Kalboussi (Atl Riccardi Milano 1946) vince anche lei sui 1000m con 3’17”48 e 943 punti. Altro buon punteggio per Anna Riva (Pol Mandello) nei 60hs con 9”86 e 926 punti.

Tutti i podi delle gare di sabato

Ragazze/i

60hs: 1^ Anna Riva 9”86 (Pol Mandello), 2^ Giulia Milani 10”35 (Atl Triangolo Lariano), 3^ Serena Viganò 10”36 (Team Alto Lambro).

1° Houzayfa Sougne 9”33 (Atl Triangolo lariano), 2° Leo Raimondi 9”50 (Atl lecco Colombo Costruzioni), 3° Filippo Panzeri 9”51 (Merate Atl Promoline).

1000m: 1^ Fatima Kalboussi 3’17”48 (Atl Riccardo Milano 1946), 2^ Alessia Zaffanelli 3’24”93 (Atl Arcisate), 3^ Sofia Piazza 3’25”54 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Valentino Zanoli 2’52”95 (Asd Caddese), 2° Nicola Spano 2’58”39 (Cs Cortenova), 3° Rayan El Azzouzi 2’59”70 (La Recastello Radici Group).

Staffetta 4×100: 1^ Giulia Bassani, Greta Beatrice, Giulia Skenderaj, Anna Colella 56”70 (Ag Comense), 2^ Ginevra Rusconi, Eleonora Frantuma, Giulia Milani, Anna Sagliocco 57”61 (Atl Triangolo Lariano), 3^ Sofia Grisoni, Francesca Burgassi, Sveva Maggi, Ilaria Speranzoso 57”71 (Lieto Colle).

1° Lorenzo Arpi, Christian Limonta, Giacomo Simone Viganò, Houzayfa Sogne 52”69 (Atl Triangolo Lariano), 2° Jacopo Lambrughi, Leo Raimondi, Pietro Calabrese, Alessandro Agresta 54”97 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Luca Pani, Matteo Agostoni, Sasha Stefano Villa, Lucio Arienti 56”40 (Up Missaglia).

Getto del peso: 1^ Giulia Santamaria 10,63m (Team Alto Lambro), 2° Serena Gaelle Ami n Anon 9,99m (Up Missaglia), 3^ Sophie Gissi 9,32m (Atl Rovellasca).

1° Christian Limonta 12,33m (Atl Triangolo Lariano), 2° Oscar ZAajc 10,76m (Lieto Colle), 3° Lorenzo Marinoni 10,16m (Pol Lib Cernuschese).

Cadette/i

80m: 1^ Gemma De Capitani 10”66 (Up Missaglia), 2^ Elisa Raimondi 11”32 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Virginia Rocca 11”43 (Atl 87 Oggiono).

1° Davide Colombo 9”83 (Atl Triangolo Lariano), 2° Alessandro Tessitore 9”84 (Ag Comense), 3° Alessio Jian Filippini 9”98 (Team Alto Lambro).

1000m: 1^ Alice Dell’Oro 3’11”24 (Us San Maurizio), 2^ Elisa Burgassi 3’11”84 (Lieto Colle), 3^ Gaia Rigamonti 3’16”64 (Gs Virtus Calco).

1° Andrea Basso 2’47”36 (Lieto Colle), 2° Federico Orlandi 2’48”51 (Team Pasturo), 3° Leonardo Carugati 2’49”05 (Cus Pro Patria Milano).

Staffetta 4x100m: 1^ Elena Andrea Bila, Camilla Tedesco, Giorgia Montermini, Maitè Cappelletti 52”80 (Us Albatese), 2^ Elisa Raimondi, Marianna Chiappa, Margherita Majer, Giulia Anderbegani 55”31 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Ilaria Dozio, Irene Tarzia, Martina Brusadelli, Costanza Maria Monti 55”86 (Gs Virtus Calco).

1° Riccardo Penati, Mattia Redaelli, Pietro Scaccabarozzi, Gian Filippo Nigro 49”47 (Up Missaglia), 2° Cristian Isacco, Samuele Petrarolo, Nicolas Ferrari, Andrew Curmà 49”51 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Samuele Cesana, Riccardo Lafranconi, Giovanni Zucchi, Gabriele Ciappesoni 50”84 (Pol Mandello).

Salto in lungo: 1^ Giulia Anderbegani 4,60m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Maitè Cappelletti 4,55m (Us Albatese), 3^ Rachele Nuzzo 4,22m (Pol Mandello).

Salto triplo: 1° Michelangelo Morlotti 11,85m (Ag Comense), 2° Gabriele Ciappesoni 11,10m (Pol Mandello), 3° Marco Selmi 9,78m (Cantù Atl).

Salto in alto: 1° Davide Comi 1,61m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Alessio Vago 1,61m (Atl Rovellasca), 3° Luca Pagani 1,58m (Lieto Colle).

Lancio del giavellotto: 1^ Costanza Maria Monti 24,23m (Gs Virtus Calco), 2^ Giada Montermini 21,79m (Us Albatese), 3^ Sara Roncareggi 18, 98m (Atl Triangolo lariano).

Lancio del disco: 1° Pietro Cesana 30,06m (Pol Mandello), 2° Edoardo Riva 22,92m (Ag Comense), 3° Diego Rossetti 20,60m (Atl Triangolo Lariano).