Trofeo Gioventù Lariana 2024: Atletica Lecco davanti all’Up Missaglia

Cinque vittorie per gli atleti lecchesi

La prima prova sabato scorso a Lecco: quasi 400 atleti in gara

LECCO – Organizzata dall’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al centro sportivo Bione, quasi 400 atleti hanno gareggiato nella 1^ prova del Trofeo Gioventù Lariana. Partono bene i padroni di casa, 11.163 punti in 24 prove per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 2^ con 9.466 punti l’Up Missaglia (21 prove), chiude al 3° posto l’Unione Sportiva Albatese con 9.421 punti (21 prove).

Le altre lecchesi chiudono all’8° posto con 5.822 punti la Polisportiva Mandello (11 prove), 9^ l’Atletica 87 Oggiono con 5.814 punti (10 prove), 13^ l’Atletica Cassago con 4.217 punti (10 prove), 14^ la Polisportiva Libertas Cernuschese con 3.747 punti (7 prove), 16^ Merate Atletica Promoline con 3.697 punti (7 prove).

I quattro migliori punteggi sono stati dei Cadetti Alessandro Uzzo, Alessandro Tessitore, Pietro Mascagni, Francesco Massy Davanzo (Ag Comense) nella staffetta 4x100m con 46”08; di Alessandro Tessitore (Ag Comense) negli 80m con 9”31; della staffetta 4x100m Ragazze con Francesca Giradi, Martina Fusetti, Alessandra Ferrario, Francesca Dell’Acqua (Atletica Rovellasca) con 55”41; di Giordano Contigiani (Gs Bernatese) nei 2000m con 5’58”15.

Bene i lecchesi. Due vittorie per l’Atletica 87 Oggiono: Chiara Panzeri con 3’27”13 sui 1000m Ragazze e Davide Gerosa con 8”56 sui 60m Ragazzi. Vincono anche Lucio Arienti (Up Missaglia) nel salto in lungo Ragazzi con 4,83m, Edoardo Colleoni (Merate Atl Promoline) nel lancio del disco Cadetti con 26,97m e la staffetta 4x100m Ragazzi della Up Missaglia Federico Marzolla, Luca Pani, Sasha Stefano Villa, Lucio Arienti con 54”19.

Tutti i podi