Trofeo Vanoni. Elisa Pastorelli e Camilla Valsecchi campionesse italiane Juniores

La storica gara di Morbegno assegnava i titoli a staffetta

Giovanna Cavalli conquista il titolo tra le Master B con Nives Carrobbio

MORBEGNO – Lunga e avvincente la storia della corsa delle foglie morte, come viene chiamata dagli appassionati dell’ambiente della corsa in montagna. Staffetta a tre elementi al maschile e di solito individuale al femminile, anche se quest’anno anche le donne hanno corso per il titolo italiano di staffetta. Prima le categorie femminili dalla Juniores (2001/2002) sino alle Master a sfidarsi sul collaudato tracciato che nel corso degli anni ha avuto pochissimi cambiamenti, partenza da via Vanoni e ritorno dopo 5km e 248m di dislivello.

Ben 59 sono state le staffette femminili con Francia, Slovenia (2 squadre) e Irlanda a dare un tocco di internazionalità. Partenza verso le 10 del mattino e dopo poco più di 45’ arriva l’Atl. Alta Valtellina a tagliare vittoriosa il traguardo con Valentina Belotti e Elisa Sortini, titolo italiano Assoluto con 45’09”85. Dietro Francia con 45’42”25 e al terzo posto ma argento tricolore ancora l’Alta Valtellina con Giulia Compagnoni e Elisa Desco che concludono in 46’38”55. A completare il podio tricolore arriva al 5° posto l’Orecchiella Garfagnana in 46’41”90.

Molto bene anche le lecchesi presenti, al 9° posto Anna Frigerio in gara con i colori della Free Zone, al 10° Martina Bilora e Marta Cereda in 49’26”45 per la Escursionisti Falchi Olginatesi, al 12° Maria Righetti e Ilaria Dal Magro per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 50’21”40, al 19° posto da Abbadia Lariana con i colori dell’Atl Paratico, Giovanna Cavalli che vince assieme a Nives Carrobbio il titolo tra le Master B con 53’12”40. Al 23° posto Assoluto ma campionesse italiane Juniores la coppia giallo blu composta da Elisa Pastorelli e Camilla Valsecchi che chiudono in 53’39”90. Per il Cs Cortenova buon 25° posto conquistato da Alessia Bergamini e Maria Gianola con 55’12”45, ancora Cortenova al 42° posto con Elena Rusconi e Elisabetta Arrigoni che concludono in 1h01’34”90, al 56° posto la coppia della Pol Pagnona composta da Anna Busi e Gabriella Artusi che concludono in 1h15’33”.

Gare maschili, 7 formazioni Juniores e ben 148 Assolute e Master

I primi a concludere la loro fatica sono stati gli Juniores che gareggiavano a due elementi. Grandissima performance dello Juniores Alain Cavagna fresco campione italiano di categoria sui 5000m conquistato a Modena lo scorso week end e in passato campione mondiale Allievi di corsa in montagna. Per lui la prima frazione corsa in 31’05” e 14° posto Assoluto al cospetto di atleti blasonati e con ben 7 atleti di nazionalità straniera, grazie alla sua strepitosa frazione, ha avuto gioco facile il compagno di squadra Pietro Gherardi dell’Atl Valle Brembana a completare la staffetta vittorioso in 1h05’59” con i più immediati inseguitori distaccati di oltre 8’. Davanti è lotta aperta per la vittoria del trofeo e del titolo di campione italiano, alla fine sarà la Francia a tagliare vittoriosa il traguardo in 1h30’42”15 ma dietro gran rimonta del vice campione mondiale di lunghe distanze, Francesco Puppi che porta all’Atl Valle Brembana l’ennesimo titolo nazionale conquistato con 1h32’12” dopo essere stato lanciato da Nadir Cavagna e Alex Baldaccini. Alle loro spalle argento tricolore per la Sa Valcheise con 1h32’18”95 ottenuto da Alberto Vender, Luca Merli e Marco Filosi, a completare il podio tricolore l’Atl Valli Bergamasche al 4° posto Assoluto in 1h32’44”80 ottenuto da Cesare Maestri, Xavier Chevrier e Nicola Spada. I lecchesi si comportano bene e all’11° posto i Falchi Lecco concludono in 1h39’30”65 con Daniel Antonioli, Davide Perego e Danilo Brambilla, molto bene anche la terna di Premana composta da Mattia Gianola, Luigi Pomoni e Erik Gianola al 16° posto in 1h41’18”25.

Altri risultati dei lecchesi

25^ Filippo Curtoni, Roberto Artusi, Fausto Lizzoli 1h44’06”50 (Ca. Lizzoli), 38^ Mattia Padovani, Giovanni Dedivittis, Manuel Tagliaferri 1h47’23”25 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 57^ Andrea Meoli, Alessandro Ganino, Manuel Pizzolato 1h52’00”60 (Evolution Sport Team), 59^ Claudio Tagliaferri, Stefano Goretti, Matteo Riva 1h52’29”45 (Pol Pagnona), 74^ Nicola Gianola, Michele Gianola, Danilo Gianola 1h57’25”40 (Premana), 81^ Patrik Fognini, Ilario Tosarini, Sebastian Bettiga 1h59’02”15 (Runners Colico), 85^ Mauro Panzeri, Rinaldo Redaelli, Andrea Vian 1h59’48”95 (Escursionisti Falchi Olginatesi), 91^ Italo Conti, Gianni Codega, Daniele Tagliaferri 2h01’17”40 (Pol Pagnona), 99^ Cesare Pomi, Lazzaro Piu, Daniele Donadoni 2h03’46”50 (Team Pasturo), 105^ Alessandro Pomi, Mirko Vergottini, Carlo Benedetti 2h06ì’02”05 (Cs Cortenova), 120^ Efisio Bassu, Riccardo Jobizzi, Giacomino Lizzoli 2h10’23”35 (Ca Lizzoli), Luca Vitali, Luca Lizzoli, Davide Pasetti 2h14’58”75 (Ca Lizzoli), 138^ Ambrogio Artusi, Pietro Riva, Marino Tagliaferri 2h24’41”85 (Pol Pagnona).