Tredicesima edizione per la corsa organizzata dalla Pol. Belledense

Due percorsi in cui ci si potrà cimentare, uno da 11 e l’altro da 6 chilometri

LECCO – Per il tredicesimo anno consecutivo la Polisportiva Belledense organizzerà la tradizionale Belèe de Cursa, manifestazione podistica non competitiva che si svolge nei pressi dei rioni di Belledo, Germanedo e Maggianico. La manifestazione si svolgerà domenica 5 maggio.

La manifestazione coinvolge da anni centinaia di podisti ed è apprezzata anche per il fine aggregativo, più che competitivo. In quest’ottica vengono confermati i due percorsi “classici”, quello impegnativo da 11 km – con partenza alle ore 9.15 – e quello più soft da sei, che partirà quindici minuti dopo. Partenza e arrivo avverranno al piazzale davanti all’azienda Fiocchi Munizioni.

Il percorso lungo, dopo aver attraversato il rione di Maggianico, si snoda sui sentieri della zona boschiva sopra gli abitati di Belledo, Maggianico, Acquate e Germanedo transitando per le località Neguggio, Rovinata, Ponte della Tenaglia e rientrando in città nella zona di Canto.

Il passaggio nella parte alta del rione di Germanedo e nel vecchio nucleo di Belledo, precede il traguardo.

Il percorso più breve passa sempre da Maggianico, addentrandosi nel nucleo storico, torna in salita nel rione di Belledo e, percorrendo le stradine del paese vecchio, scende verso l’arrivo.

Le iscrizioni si possono effettuare sia on line che fisicamente. Si avrà tempo per iscriversi telematicamente fino alle ore 12.00 di sabato 4 maggio 2019. Il pagamento della quota si potrà effettuare presso l’oratorio di Belledo venerdì 3 maggio (h. 20.00/22.00) o sabato 4 maggio (h. 9-30/12.00). I ritardatari potranno comunque partecipare iscrivendosi il giorno della partenza, dalle ore 7.30 alle ore 8.30.

I primi cinquecento concorrenti paganti di ogni percorso riceveranno un pacco gara con la maglietta tecnica. L’iscrizione on-line non conterà fino al saldo della quota di 10 euro per la 11 km e di 5 per la 6 km.

Le premiazioni si effettueranno attorno alle ore 11.30, sempre presso il piazzale antistante la Fiocchi Munizioni.