Volley. Picco Lecco chiude la stagione con la 10^ vittoria consecutiva

Vittoria netta per 3 a 0 al centro sportivo Bione di Lecco contro Soverato

Nardelli: “E’ stata una guerra questo campionato e finire così è una grandissima soddisfazione”

LECCO – Conclude al meglio la Picco Lecco la sua stagione 2023/2024 collezionando la decima vittoria consecutiva nella Pool Salvezza. Le lecchesi escono imbattute della fasi finali con una splendida vittoria contro Soverato.

Vittoria netta 3-0 al centro sportivo Bione di Lecco di fronte un palazzetto esultante. La Picco parte subito bene e conduce senza timore il primo set. Benissimo il secondo set con le biancorosse che chiedono 25-11. Terzo parziale che assegna i tre punti alla squadra di casa. Da segnalare l’ottimo esordio di Sofia Ricci nel ruolo di palleggiatore.

“La stagione è stata difficile: piena di infortuni, abbandoni e cambi di fronte. Siamo stati in difficoltà, ma per noi rialzarsi è una stata grande soddisfazione” ha commentato Gianfranco Milano, coach Picco.

“Molto bello a livello emozionale, è stata una guerra questo campionato e finire così è una grandissima soddisfazione” ha aggiunto la schiacciatrice Rachele Nardelli.

Intanto la società biancorossa, sulla propria pagina Facebook, ha voluto ringraziare il sindaco di Lecco, tutta la città e gli sponsor: “Un ringraziamento speciale va al sindaco Mauro Gattinoni e alla città di Lecco per il costante supporto. La nostra gratitudine è immensa anche per i nostri preziosi sponsor, che sono stati al nostro fianco in ogni momento. Con orgoglio, annunciamo che anche il prossimo anno daremo il massimo nel campionato di A2. La passione e la determinazione che ci avete mostrato sono la nostra forza!”,