Volley. Picco Lecco sconfitta dal Melendugno per 3 a 1

MELENDUGONO – Orocash Picco Lecco sconfitta a Melendugno per 3-1. Partita complessa per le lecchesi che non riescono nell’impresa e tornano sconfitte dalla trasferta pugliese.

Inizio partita punto a punto, poi Picco tenta la fuga (11-15). Melendugno non ci sta e si riporta sul 17 pari. Le padrone di casa si portano in vantaggio (20-17), le biancorosse non ci stanno e riportano il set in equilibrio (22-22). Le padrone di casa chiudono 26-24 con un primo tempo a strappi con equilibrio iniziale, poi vantaggio Lecco ed equilibrio finale. La spunta Melendugno per un soffio.

Melendugno parte forte (3-1) e amministra il vantaggio. Picco riequilibra il gioco (9-8) e si continua punto a punto con un po’ di difficoltà da entrambe le parti a concludere con efficacia alcuni attacchi. Sul finale di set Melendugno si porta a più 3 (19-16) e gestisce il set con attenzione. Picco non molla e si gioca il tutto per tutto nel finale di set (24-23). Le padrone di casa chiudono il secondo set 25-23.

Il terzo set si apre all’insegna dell’equilibrio (2-2), sono le ospiti a portarsi in vantaggio (6-9). Le biancorosse gestiscono e chiudono con successo il terzo parziale 18-25.

Il quarto parziale parte con Picco in vantaggio (1-2), ma presto sono le padrone di casa a imporsi. Il successo è delle padrone di casa che conquistano 3 punti fondamentali.

TABELLINO

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – OROCASH PICCO LECCO 3-1

(26-24 25-23 18-25 25-19) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 10, Biesso 9, Stival 18, Santiago 19, Antignano 2, Caracuta 2, Campana 3, Polesello 3, Oggioni, Rastelli, Courroux, Favero. All. Napolitano.

OROCASH PICCO LECCO: Nardelli 20, Piacentini 12, Conti 10, Zojzi 15, Caneva 7, Rimoldi 1, Frigerio 4, Barbagallo, Morandi, Sassolini. Non entrate: Mainetti. All. Milano. ARBITRI: Pasciari, Traversa. NOTE – Durata set: 30′, 35′, 27′, 31′; Tot: 123′. MVP: Caracuta.

Top scorers: Nardelli R. (20) Santiago P. (19) Stival S. (18)

Top servers: Piacentini F. (3) Santiago P. (3) Nardelli R. (2)

Top blockers: Biesso C. (3) Stival S. (3) Polesello G. (2)