Bellano, successo per la 2^ edizione del Be Boulder

La gara si è svolta domenica, il meteo ha premiato i partecipanti

BELLANO – Che successo la seconda edizione del raduno Be Boulder, gara di arrampicata sportiva urbana promossa dal Cai Bellano in collaborazione con il Comune, l’Orrido di Bellano e gli Amici di Ombriaco.

Inizialmente programmata per sabato la gara è stata posticipata a domenica per via del forte vento: in tantissimi, quasi 300 persone, hanno aderito, cimentandosi in scalate urbane su case, ringhiere, muri, panchine e persino l’Orrido. 39 i blocchi allestiti, 60 i volontari in campo che hanno assistito gli scalatori e gestito l’organizzazione della giornata. Un successo supportato anche dal meteo praticamente estivo, con sole e poco vento.

L’appuntamento è per il prossimo anno con Be Boulder 2025!