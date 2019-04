La ColicoDerviese supera il Barzago con un secco 3-0

La Luciano Manara cade sul campo del Lissone, l’Aurora Olgiate batte 4-1 il Menaggio in trasferta

LECCO – Va alla ColicoDerviese il derby interprovinciale che ha visto i lariani impegnati sul terreno di casa contro il Barzago. A decidere la sfida ci hanno pensato Speziale, in rete con un gol per tempo, e D’Agostino, bravo a siglare il raddoppio in chiusura di primo tempo. La ColicoDerviese sale a quota 40 punti, dove raggiunge proprio il Barzago, ed è matematicamente salva.

Sorride anche l’Aurora Olgiate, capace di battere 4-1 in trasferta il Menaggio con le doppiette di Sare e Bella. I ragazzi di Ravasi possono festeggiare il mantenimento della categoria da neopromossi con una giornata d’anticipo. Il Menaggio, al contrario, retrocede in 1^ Categoria.

Domenica meno dolce per la Luciano Manara, battuta 2-1 al “Comunale” di Lissone. I padroni di casa passano con un gol a metà primo tempo e con un altro in avvio di ripresa. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Donnarumma. I bersaglieri restano in seconda posizione; potrebbero però venir scavalcati dal Casati Arcore nel caso in cui i brianzoli dovessero vincere o pareggiare contro la Brianza Cernusco Merate nel match da recuperare dopo il rinvio odierno dovuto all’impraticabilità del terreno di gioco.