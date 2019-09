Si corre domenica 28 Settembre con partenza dal Mandello del Lario

Due le gare in programma il TGS Extreme di 41 km per 3600 D+ e il TGS Sprint di 21 km per 1750 D+

MANDELLO – Tutto pronto per la terza edizione del Trail delle Grigne Sud, appuntamento con la corsa in montagna che domenica 28 Settembre porterà i runners alla scoperta della maestosità del versante meridionale delle Grigne.

Gli atleti potranno scegliere tra il percorso lungo di 41 km per 3600 metri di dislivello positivo e quello corto di 21 km per 1750 metri di dislivello positivo, che disegnano un arco dal centro di Mandello del Lario e dalle acque del lago ai picchi all’ombra del Sasso Cavallo.

Un percorso tanto impegnativo quanto suggestivo da affrontare con le gambe e con la testa per godere dei molteplici scorci sul Lago e correre sui sentieri dove abitano i camosci.

La partenza per il Trail delle Grigne Sud Extreme è fissata da Piazza Giuseppe Garibaldi a Mandello, alle 7.30, mentre trenta minuti più tardi, alle 8.00, partiranno gli atleti della Sprint.

Due i cancelli orari per i runner della gara di 41 km: il primo all’Alpe Era, dopo 5 ore dalla partenza e il secondo a Versarico, dopo 8 ore e 15 minuti dalla partenza. Tempo massimo per chiudere la gara 11 ore.

Per ilTrail delle Grigne Sud Sprint un solo cancello orario posto a Versarico, dopo 4 ore di gara, che potrà essere conclusa con il tempo massimo di 7 ore.

Per tutte le altre info: www.http://www.trailgrignesud.it/