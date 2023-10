Mandello. Fatica, sorrisi e tanto entusiasmo al Trail Grigne Sud 2023

400 atleti a correre sui “sentieri dei camosci” nelle Grigne

Gli organizzatori: “Giornata intensa, faticosa e di grande soddisfazione”. 120 volontari hanno reso possibile l’evento

MANDELLO – E’ diventato l’appuntamento di corsa in montagna fisso l’ultimo sabato di settembre a Mandello, e anche quest’anno non ha deluso le attese. Stiamo parlando del TGS (Trail Grigne Sud) che oltre a portarsi a casa numeri importanti, conserverà i sorrisi, l’entusiasmo e l’impegno espressi sia dai volontari che dai corridori.

Risultano 400 gli atleti a essersi presentati al via di questa sesta edizione sabato, per poi inerpicarsi sui pendii di gara denominati “sentieri dei camosci”. Alcuni (140 corridori per essere precisi) hanno seguito la via del TGS Extreme (42 km per 3700 D+), mentre i restanti 250 partecipanti sono partiti alla volta del TGS Sprint (22 km per 1800 D+). Per alcuni di loro è stato il “battesimo” del Trail Grigne Sud, per altri invece è diventato un impegno imprescindibile, tanto che in calendario l’evento viene segnato come data irrinunciabile.

Buona la partecipazione degli stranieri: 26 atleti provenienti da dieci nazionalità diverse, con Ron arrivato addirittura da Singapore per godersi i sentieri delle Grigne. Altissimo in generale il livello della competizione (qui e in fondo all’articolo tutti i vincitori), sia al maschile che al femminile, resa ancora più suggestiva da una giornata di sole e cielo azzurro, dal gradevole primo tepore autunnale. Una cornice che ha fatto apprezzare ancor più la manifestazione ai corridori, come confermato al traguardo.

Un plauso va sicuramente ai 120 volontari (e alle associazioni tra cui Cai Grigne di Mandello, Consorzio Alpe di Era, GAL Gruppo Amici di Luzzeno, Polisportiva Mandello) che nei ristori su per i monti e a Mandello non sono stati avari né di sorrisi né di tifo, sempre pronti a offrire una parola, un incitamento. E, dove la voce non è riuscita ad arrivare, ci hanno pensato costine e Prosecco a dare la giusta carica ai runners. “Il clima che si respira sul percorso è di grande allegria“, il commento di due finisher dopo aver tagliato il traguardo sul viale dei giardini, in zona lago.

A nessun atleta è mancato sostegno: dai primi classificati agli ultimi concorrenti, tutti sono stati accolti e premiati con gran festa. Celebrazioni che sono continuate anche a gara finita con il tradizionale Pasta Party, fiumi di birra Dulac e zona massaggi per gli atleti. Alle ore 18.00 le ultime “scope” Extreme a sancire la fine del giorno e, con lui, della manifestazione.

“Una giornata per tutti intensa, faticosa e di grande soddisfazione – fanno sapere gli organizzatori – perché tutto lo staff condivide l’entusiasmo e l’impegno per la riuscita dell’evento proprio come i 400 atleti che sui sentieri dei camosci ce l’hanno messa tutta per fare il proprio meglio. Appuntamento all’anno prossimo!”.

TGS Extreme – uomini

LUCA ARRIGONI (5h25’)

LUCA CARRARA (6h03’)

DENNY PUNGITORE (6h21’)

TGS Extreme – donne

SILVIA BORONI (7h37’)

MARIA POLETTI (7h50’)

PATRIZIA RUSCONI (7h 52’)

TGS Sprint – uomini

LORENZO BELTRAMI (2h14’)

ANDREA ROTA (2h20’)

MATTEO PANDIANI (2h25’)

TGS Sprint – donne

CRISTINA GERMOZZI (3h10’)

MARTINA PARENTI (3h18’)

SABRINA AMATO (3h21’)