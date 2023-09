Trail Grigne Sud 2023: nella 42 km vincono Luca Arrigoni e Silvia Boroni

Nella gara Sprint da 22 km vittorie di Lorenzo Beltrami (2h14’) e Cristina Germozzi (3h10’)

MANDELLO DEL LARIO – In una splendida giornata di sole si è svolta l’edizione 2023 del TGS (Trail Grigne Sud) gara di corsa in montagna proposta nella sua doppia formula: Sprint, gara corta di 22 km per 1.800 metri dislivello positivo e Extreme di ben 42 chilometri per 3.700 D+.

A dettare legge nella 42 km è stato Luca Arrigoni che ha stoppato le lancette del crono sul best time di 5h25′, alle sue spalle in seconda posizione Luca Carrara (6h03′), quindi sul terzo gradino del podio Denny Pungitore (6h21′).

Al femminile ha dominato Silvia Boroni al traguardo in 7h37′, al secondo posto Maria Poletti (7h50′) e al terzo posto Patrizia Rusconi (7h52′).

Nella gara da 22 chilometri, vittoria di Lorenzo Beltrami che ha chiuso in 2h14′, al secondo posto Andrea Rota (2h20′) e al terzo posto Matteo Panziani (2h25′).

Nella gara femminile vittoria di Cristina Germozzi in 3h10′, alle sue spalle Martina Parenti seconda in 3h18′ quindi Sabrina Amato terza in 3h21′.

Si ringrazia l’organizzazione del TGS per le immagini