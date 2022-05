L’unica squadra lecchese ancora in corsa è la Casatese

Domenica 22 maggio è in programma la gara playoff col Brusaporto

LECCO – Si è chiusa ieri, con l’ultima giornata del campionato di Serie D, la stagione calcistica delle formazioni lecchesi. E’ quindi ormai tempo di vacanze per le compagini della nostra provincia, eccezion fatta però per la Casatese, che grazie al successo per 2-1 ottenuto ai danni della Virtus Ciserano Bergamo ha chiuso la stagione in terza posizione guadagnando l’accesso alla post season.

I biancorossi di mister Achille Mazzoleni saranno quindi di scena nella semifinale playoff, in programma domenica 22 maggio sul terreno di casa, contro il Brusaporto. La vincente se la vedrà con una tra Legnano e Folgore Caratese.

Per quanto concerne sempre il girone B di Serie D le brutte notizie arrivano dalla Brianza Olginatese, che dopo una sola stagione lascia la massima serie dilettantistica retrocedendo in Eccellenza per via della penultima posizione in classifica. In Eccellenza i bianconeri ritroveranno la Luciano Manara che ha chiuso la propria annata con un ottimo quinto posto.

In Promozione mantengono la categoria Olimpiagrenta (quinta) e Aurora Olgiate e ColicoDerviese (rispettivamente undicesima e dodicesima). A queste tre formazioni nella prossima stagione si aggiungerà il Calolziocorte, vincitore del girone B di 1^ Categoria. A lasciare la Promozione sono invece Arcadia Dolzago e Barzago.