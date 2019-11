I biancorossi battono 2-0 il Leon con Fall e Berberi

Il 2-1 dei bianconeri sulla Cisanese è firmato da Losa e Mosca

LECCO – Si chiude al meglio una settimana vissuta in modo opposto da Casatese e Olginatese. Se i biancorossi hanno avuto un ottimo avvicinamento al match odierno, con il 5-0 rifilato mercoledì in Coppa Italia all’Ardor Lazzate, lo stesso non si può dire per i bianconeri che martedì hanno visto il loro, ormai ex, allenatore Simone Boldini rassegnare le proprie dimissioni.

Due successi fondamentali

La domenica però fa tornare il sorriso anche in casa Olginatese, grazie al 2-1 con cui i bianconeri hanno avuto ragione della Cisanese. I gol vittoria sono di Losa al 6′ e di Mosca, su calcio di rigore, al 34′. Nel mezzo il momentaneo pareggio bergamasco di Rossetti al 9′.

Il successo porta l’Olginatese al quarto posto a quota 20 punti. Al terzo, con 24 punti, si trova invece la Casatese che ha ottenuto il secondo successo consecutivo in campionato battendo 2-0 il Leon sul terreno amico.

La rete del vantaggio è stata siglata da Fall al 26′ mentre quella del raddoppio, al 90′, porta la firma di Berberi. Come detto la Casatese si conferma al terzo posto e ruba due punti alla vicecapolista Luisiana, fermata sullo 0-0 dalla Vertovese.