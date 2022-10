Bovis e Assamoi ribaltano l’iniziale vantaggio di Merlini

Per i biancocelesti è la prima vittoria stagionale

BARZANO’ – Dopo dieci giornate di campionato la Luciano Manara ottiene il primo successo in campionato, imponendosi 2-1 sulla Brianza Olginatese nel derby lecchese del girone B d’Eccellenza.

La gara del “Figliodoni” vede i ragazzi di Delpiano portarsi sull’1-0 all’8′ con Merlini. Il vantaggio ospite però dura pochissimo perché già all’11’ Bovis pareggia i conti. Nella ripresa si completa la rimonta della formazione di Abaterusso, quando al 54′ Assamoi fissa il punteggio sul 2-1.

I tre punti vanno così alla Luciano Manara, che muove un piccolo passo in avanti in classifica portandosi a quota 8; la Brianza Olginatese dal canto suo resta ferma a 17 punti. Nel prossimo turno la Luciano Manara sarà impegnata sul campo dell’AlbinoGandino, in una sfida salvezza dal valore specifico altissimo; la Brianza Olginatese ospiterà invece il Club Milanese, la terza forza del girone.

Classifica

Tritium 27

Mapello 21

Club Milanese 20

Forza e Costanza 18

Lemine Almenno 18

San Pellegrino 18

Brianza Olginatese 17

Leon 16

Juvenes Pradalunghese 16

Scanzorosciate 13

Cisanese 13

Treviglese 11

Vertovese 11

Altabrianza Tavernerio 10

Luciano Manara 8

Valcalepio 6

Zingonia Verdellino 4

AlbinoGandino 2