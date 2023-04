Calcio Eccellenza. Pokerissimo della Brianza Olginatese; Luciano Manara ancora ko

I ragazzi di Delpiano rifilano cinque gol al San Pellegrino

Bersaglieri battuti 3-1 dalla capolista Tritium

LECCO – La trentesima giornata del girone B d’Eccellenza fa registrare la larga vittoria della Brianza Olginatese, che supera con un perentorio 5-0 il San Pellegrino. A griffare il successo sono Granillo e Pizzini, entrambi a segno con una doppietta, oltre a Rebolini.

Grazie al diciassettesimo successo stagionale la formazione di mister Delpiano si porta a quota 57 punti, consolidando il proprio terzo posto in classifica, con un vantaggio ora di sette lunghezze sul Leon.

Diametralmente opposta la situazione in casa Luciano Manara dopo la sconfitta per 3-1 rimediata sul terreno di gioco della capolista Tritium. I biancocelesti restano fermi a quota 25 punti che al momento significa penultimo posto in classifica e conseguente retrocessione diretta in Promozione.

Classifica

Tritium 73

————————————-

Mapello 70

Brianza Olginatese 57

Leon 50

Lemine Almenno 47

————————————-

Altabrianza Tavernerio 46

Juvenes Pradalunghese 45

Club Milanese 42

Cisanese 41

Scanzorosciate 39

Forza e Costanza 38

Trevigliese 34

————————————-

San Pellegrino 32

Valcalepio 32

Zingonia Verdellino 32

Vertovese 26

————————————

Luciano Manara 25

Albinogandino 24