Calcio Promozione. Lecchesi in campo: vince solo il Costamasnaga

Il Costamasnaga trova la prima vittoria in campionato, 1-0 esterno contro lo Speranza Agrate

Sconfitta esterna per 3-0 per GrentArcadia e Luciano Manara, la Colico Derviese battuta 0-5 in casa

COSTA MASNAGA – Giornata negativa per tre delle quattro squadre impegnate nel campionato di Promozione 2023/24. Nota positiva, invece, per il Costamasnaga che conquista il primo successo stagionale contro lo Speranza Agrate grazie alla rete su rigore di Rossetti.

Il mister Giulio Invernizzi ha commentato positivamente la gara dei suoi ragazzi: “Nel primo tempo siamo stati bravi a trovare il gol su rigore al 20′, poi abbiamo avuto altre due occasioni importanti, prima con Rossetti e poi con Sassone. Nel secondo tempo, siamo rimasti in dieci per il doppio giallo di Magliocca, ho quindi cambiato modulo e abbiamo tenuto bene nonostante l’inferiorità numerica e non abbiamo concesso niente giocando in maniera ordinata ed intelligente. Il nostro miglior giocatore in campo è stato l’attaccante Zuombaré che ci ha dato una grande mano soprattutto nel secondo tempo”.

“La prossima partita sarà contro la Pontelambrese, avversario che abbiamo già affrontato in Coppa Italia solo 3 settimane fa – prosegue il mister – e conosco bene essendo un ex sia da allenatore che da giocatore. L’obiettivo è fare risultato recuperando alcuni giocatori infortunati”.

Sia GrentArcadia che Luciano Manara perdono la propria imbattibilità rispettivamente contro Lesmo e Pontelambrese. Il team manager della squadra di Dolzago, Francesco Crippa, ha commentato la sconfitta esterna: “Siamo entrati in campo con poca convinzione e nel giro di venti minuti abbiamo regalato dei gol ai nostri avversari, i quali avevamo maggiore voglia e determinazione”.

“Nel primo tempo eravamo partiti bene ma, il primo gol concesso ci ha tagliato le gambe e sono arrivati subito le altre due reti. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle buone occasioni ma il nostro atteggiamento è stato sbagliato sin dall’inizio. Ora, bisogna pensare alla prossima con il Mariano e metterci la testa dal primo all’ultimo minuto e giocare come abbiamo fatto nelle prime due giornate”.

Pesante sconfitta anche per la Colico Derviese che incassa 5 reti in casa contro il Biassono. Secondo il mister dei lecchesi, Danilo Battistini: “La partita di oggi è stata condizionata sia dell’infortunio del portiere prima della gara e da alcune scelte arbitrali siccome non ci hanno concesso tre rigori netti. Il prossimo match da cui ripartire subito sarà il derby contro la Luciano Manara”.