Calcio Serie D. Esordio amaro per la Casatese

La Casatese debutta in campionato con una sconfitta

Al Comunale di Casatenovo i biancorossi sono stati sconfitti per 2-1, non basta il gol di Isella nel finale

CASATENOVO – Esordio amaro per la prima partita in Serie D della Casatese di mister Joey Commisso che tra le mura amiche perde per 2 a 1 contro Ponte San Pietro, sprecando un calcio di rigore.

Primo tempo con i padroni di casa determinati, ma gli errori sottoporta sono troppi, e il rigore procurato dal capitano Mattia Isella poi sbagliato dal numero 9, Antonio Silvano, parato dal portiere ospite è la summa di ciò che è stato vanificato dai biancorossi.

Il risultato si sblocca al 38′ minuto del primo tempo, con la prima ed unica occasione del Ponte San Pietro, capace di sfruttare una disattenzione difensiva da fallo laterale che consegna la palla all’attaccante, classe ’95, Gningue che trafigge il numero uno casatese.

Secondo tempo con l’undici di mister Commisso che deciso ad agguantare il pareggio ma, la squadra bergamasca colpisce nuovamente, questa volta in contropiede con Concas. Il gol al 93′ di Isella non cambia il risultato nonostante la supremazia territoriale della formazione di casa.

Al termine della gara, il commento del mister Commisso: “Poca incisività negli ultimi sedici metri perché l’unico gol è arrivato nel finale. Le occasioni che abbiamo sviluppato nel primo tempo sono state tante ma, non siamo riusciti a concretizzarle. La Serie D è questa, le differenze le fanno le due aree di rigore, ci vuole maggiore cattiveria agonistica oltre alla qualità. Oggi, portiamo a casa 0 punti ed essendo una squadra giovane ci fa un po’ male, però bisogna essere forti e tenerci quello che abbiamo fatto di buono. Bisogna crescere di personalità il prima possibile”.